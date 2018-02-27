紀念228 戲劇明燈傳達記憶

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中國時報
／台北報導

今年是228事件71周年，北市府除在228當天舉辦中樞紀念儀式，台北二二八紀念館依往例在戶外藝文廣場舉辦多場音樂會，今年更首推音樂紀念晚會，以戲劇結合交響樂團演奏，27日晚間將在中山堂中正廳首演；另外3月8日婦女節當天，將推出「二二八的女兒紀念特展」。

每年228當天，台北二二八紀念館都會在戶外廣場舉辦系列音樂會，至今已10多年。今年適逢事件71周年，首度在27日紀念晚會結合音樂與戲劇，邀請海島演劇劇團演出「民主．明燈」，劇中以人民導報社長王添灯為核心，演出國民政府遷台初期政治腐敗、經濟潰堤等弊病，228事件發生後，仕紳們與行政長官公署長官陳儀談判過程，最後期待落空，成為人民的悲痛記憶。特別的是，這次首演選在當年228事件處理委員會組成開會的「中山堂」，別具歷史意義。

除了精采戲劇，晚會還有台灣藝術大學交響樂團和合唱團的音樂演出，由教授鍾耀光擔任指揮統籌、邀請合唱指導蔡永文、女高音林欣欣、小號演奏家何忠謀等知名音樂人參與，曲目配合228事件發展，串聯多首傳世經典名曲。

228受難者王添灯外孫女、台北市二二八協會理事長黃秀婉說，過去長年在228前夕與北市文化局合辦追思晚會，今年決定結合戲劇，重演這段台灣歷史。晚會現場有1100個席次，還有200張開放免費索取，有興趣可洽台北二二八紀念館。

(中國時報)

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