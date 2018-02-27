魯冰花節 看農村地景藝術

戀戀魯冰花活動將在3月3日至11日開跑，26日居民們和客家事務局長蔣絜安（中）、三和里長謝金棋（左）、藝術家劉經倫（右）一起完成地景藝術「野獸派黃牛」。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

「戀戀魯冰花」將3月3日至11日在龍潭舉辦，其中市府客家事務局推動地景藝術創作，26日三和社區居民和藝術家一起創作的「野獸派黃牛」亮相。客家局長蔣絜安表示，馬蒂斯的野獸派畫風，是《魯冰花》書中重要內容，也希望能呈現農村風光。

蔣絜安表示，龍潭三和社區以打造農村再生及藝術結合社造規畫而遠近馳名，具有濃厚地客家傳統風貌，因此邀請藝術家劉經倫，和居民一起以馬蒂斯風格的意象創作在地精神的藝術作品。蔣絜安說，《魯冰花》書中，主角古阿明的繪畫就像是西方野獸派畫家馬蒂斯風格的文本，以大膽的用色著稱。此次也結合雞、鴨、貓兒及狗兒等農村元素，讓作品更有趣。

劉經倫表示，原來想要創作水牛，但居民們普遍認為黃牛在三和社區較為常見，因此就決定以黃牛打造地景藝術。他說，過程中和居民一起討論、構思，而創作出作品，也是地景藝術的重要特質。野獸派黃牛以鋼線、廢報紙、布等環保材料組成，除了黃牛外，還有3座以編織手法創作達3公尺的色彩繽紛魯冰花燈光裝置，夜間還可見到閃爍的燈光，相當美麗。

三和里長謝金棋則說，創作過程中，居民們聊起小時候在農田的趣事，也讓自己想起常常牽牛吃草的往事，覺得格外有趣。蔣絜安說，作品位於龍潭三和琴書堂鄰近小徑展現，歡迎參觀。

(中國時報)

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