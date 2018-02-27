2018年02月27日 04:10 中國時報 湯紹成

依據新華社的報導，中共中央委員會建議，將在3月初召開人民大會時修改憲法，其中最重要的部分將是刪除國家主席等只能連任1次的規定，以及將「習近平新時代中國特色社會主義思想」列入憲法，引起舉世的關注。

其實，習近平要打破先例，繼續第3個任期擔任國家主席的傳聞，早在去年初即已傳開。尤其在去年10月中共的十九大上，破例沒有設立接班人，就已經大勢底定。而「習近平新時代中國特色社會主義思想」已在十九大列入黨章，現在將再列入憲法，也比以往在鄧小平過世之後，才將「鄧小平理論」分別寫入黨章與憲法的處理方式提早，可見他受到支持的程度。

早在鄧小平時期，在他指定江澤民接班時，就已經訂下領導人任期制的規定。所以江澤民與胡錦濤都是兩任期滿下台，其中兩人在第2任上台時就已經安排接班人，而習近平也是循此規則上台。而這主要是指國家主席，黨總書記是沒有任期限制的。

自5年前習近平上任開始，他的政策可以總括為：穩定周邊與整頓內部的兩大任務。周邊包括陸地與海洋周邊兩部分，再加上戰略周邊，就是美國。在陸地周邊方面，與俄羅斯的關係友好，與印度也並未兵戎相見，雙方相對克制。

更大的挑戰是來自海上，也就是四海連動的格局：黃海、東海、台海與南海，都是地區熱點，這些熱點的背後都是美國，現在還要加上「印太戰略」的圍堵。此外，中美關係也不平靜，其中尤以朝核問題與美中貿易較為棘手。雖然如此，大陸整體的國際影響力持續上升，「一帶一路」也在如火如荼進行，但也面臨不少困難。

對內而言，去腐打貪與深化改革成效尤其顯著，再加上科技、建設、電商與共享等長足發展，更使百姓受惠與自豪。據筆者在去年走訪大陸時與學者和民眾接觸的結果可知，絕大部分的人士都高度支持習近平，尤其官府已不敢收賄，公事公辦；再加上社會治安的明顯改善，高鐵使交通更加便利，電商使生活更加舒適等，更是令人稱道。

在此同時，習近平也開始集中權力，比如他調整軍區為戰區，強化軍隊的領導與橫向聯繫；還準備設立各級的監察機關；尤其他更在黨內設置十多個領導小組，比如國安、網路安全與深化改革等，均由習近平擔任領導人，確實可說是集黨、政、軍、特等大權於一身，強化了他整體的領導地位，其權力與聲望已經成為時代強人，更可集中力量辦大事。這也確實與美國川普總統的離經叛道、英國脫歐的進退維谷，以及德國政府的難產困境，形成了鮮明的對比。

進一步觀之，在此之前習近平的涉台團隊已大致就位，其中包括大陸全國台研會的戴秉國、社科院台研所的楊明杰、國台辦的劉結一，還有王毅將續任外長兼國務委員，楊潔篪將升任副總理，汪洋將出任政協主席等職位，這些人都具有深厚的國際經驗，同時多數也與台灣沒有情感可言，可見這是習近平的特殊安排，未來對台將會更加公事公辦。

面對大陸的發展，我方雖然也有所因應，比如兩岸與外交的主事者都已換上強棒，但是解鈴還須繫鈴人，若沒有九二共識的基礎，當只會捨本逐末、事倍功半。（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)