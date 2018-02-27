「漢字使用者」才是那把刀

2018年02月27日 04:10 中國時報 范疇

「中國」、「中華」、「華人」、「華夏民族」等字詞及其概念的模糊邊界，造成了一個大漿糊缸。想想，多少討論、爭辯陷在這個大漿糊缸中，繞來繞去最終只能以情緒收場。

這個漿糊缸中融入了血緣、文化、習俗、認同的原料，如果再加上「祖國」、「炎黃子孫」、「老祖先」等佐料的攪和，任何使用這些字詞所做的思辨，都變成不可能。多年來，我都在尋找一個可以清晰定義的字詞，取代這個漿糊缸，使得相關討論得以清楚進行。

「漢字使用者」這個詞，可能就是那把切開漿糊的刀。首先下定義：漢字使用者就是當今還通過漢字（方塊字）為主要文字溝通工具的人群。我是其中之一，因為我在用漢字寫這篇文章，你也是其中之一，因為你在讀這篇文章。所謂的「馬華」（馬來西亞華人），如果他用漢字書寫、閱讀，那麼他也是一分子，同理延伸至印尼、新加坡及其他東南亞地區，美洲、歐洲甚至中南美洲、非洲。

常說的漢文化影響圈，如韓國、日本，雖然還有個別漢字，但是其絕大多數國民已經不依賴漢字為主要溝通工具，因此韓國、日本不在「漢字使用者」的定義範圍內。

此外在漢字系統上吊掛著無數種語言，例如東北話、上海話、溫州話、福州話、廣東話、香港話、廈門話、台灣話。這些語言當中有些可以互通，有些幾乎雞同鴨講，試試讓一個用福州話的人和一個用溫州話的人用語言溝通，你會發現那比讓一個用義大利話的人和說法國話的人溝通還要痛苦。漢字系統上吊掛的語言中有一種叫作普通話，作為不同語言人群間溝通的最大公約數。

漢字使用者遍全球，可分為兩部分，其最大宗約13億人生活在今天成為「中華人民共和國」的那塊大陸地（以下簡稱「A組」），第二部分總數大約5000萬至6000萬人，生活在中華人民共和國之外（以下簡稱「B組」）。

以上這些乾巴巴的分析，可以用來做什麼？它可做的事情多著呢，不信我們來玩玩以下遊戲。

請問，一個出生在北京，24歲拿著中華人民共和國護照去到美國留學，30歲取得美國公民、結婚生子的人，他是不是「中國人」？他需不需要對「中華的偉大復興」負責？同樣地，一個出生在台北，後來成為英國公民並定居英國的人，算不算是「台灣人」？需不需要對台灣的未來負責？這簡單的兩個問題，在前述漿糊缸內就可以讓人面紅耳赤，甚至大打出手。

請問，一個三代前從福建移民到馬來西亞（或印尼，或…），現在依然懂得用漢字書寫和閱讀的人，屬不屬於「中國人」，應不應該被視為「華僑」？中華人民共和國對他有沒有責任？

一個中國紅二代、官二代，14歲被送到澳洲，成為澳洲公民，老爸還在北京當官，這孩子是「中國人」還是「華裔澳洲人」？他作為一個人的權利和義務，由中華人民共和國管轄還是由澳洲政府管轄？當他與澳洲的中國大使館互通款曲，請問他是在「愛國」還是在「叛國」？

一個由台灣到中華人民共和國轄區內生活定居了30年，自願取得中華人民共和國護照及身分證的人，加入了當地政府任職，請問有任何不妥嗎？倒過來，一個由中華人民共和國轄區移民台灣，取得中華民國身分證的人，又有不妥嗎？

若要解開情緒的漿糊缸，認清「我是誰？我從哪裡來？我往哪裡去？」三大人生問題，請開始謹慎使用、甚至拒絕使用那一堆漿糊詞：中國、中華、華人、華夏民族、祖國、炎黃子孫、老祖先等，轉而開始使用「漢字使用者」這把利刀。如果要談前面所提A組和B組之間的關係紐帶，唯一可以把問題談清楚的概念利刀就是「漢字使用者」。

「英文使用者」處境遠比「漢字使用者」複雜得多，但環繞在「安格魯薩克森」文字傳統下的認同問題幾乎不存在，儘管世界上所謂的「英語」也是南腔北調。大家同為「英文使用者」，沒聽說過紐西蘭大學生抗拒莎士比亞，也沒聽過美國公民覺得自己在英國公民面前矮一截而不爽。

台灣社會是漢字使用者無誤，就好像台灣吃飯用筷子無誤一樣。認清這點，對跳脫情緒的漿糊缸有助。

（作者為戰略顧問公司負責人）

(中國時報)