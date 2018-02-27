蔡柯聯手 邊緣化國民黨

2018年02月27日 04:10 中國時報 桑品載

春節前，柯文哲去高雄探望陳水扁，獲得陳水扁支持他競選台北市長的承諾，幾天後，陳致中便去台北和柯P見面，公開表示柯P是他父親的「救命恩人」。在民進黨黨內聲勢高漲要求黨提名自己人參選台北市長聲中，陳氏父子的動作不啻潑了黨員冷水，目的應是為蔡英文開路解困。

不久前，柯文哲母親公開表示，柯P不會參選2020總統，理由幾乎和陳致中說法一致，即蔡是柯P的「恩人」，2014年柯P當選台北市長，是民進黨不提名之所賜，因此柯P絕不會在2020年和蔡英文競逐總統大位。

蔡和柯都旨在連任，如果柯參選2020總統，必成為蔡連任路中的大障礙；同理，如果民進黨派人參選台北市長，柯能否連任就大有問題。雙方皆大歡喜之道便是民進黨繼續依循2014做法，以不提名方式和柯P合作，而柯不參選2020總統，甚至明顯表示支持蔡英文，拉高蔡的聲勢，滿足蔡連任的心願。大家都連任，也都因連任而使國民黨在這兩次選舉中不能得逞，當然是上上策。

蔡與柯都看到了這一步，所以蔡英文不提名台北市長人選幾成定局。在民進黨中常會授權台北市長的提名由蔡主席決定的前提下，表態參選的呂秀蓮和姚文智既等不到蔡的點頭，又無膽識脫黨參選，恐怕只剩徒呼負負了！

陳水扁支持柯P，可能是他看清大局走向，也有可能是受蔡英文之託，請他敲邊鼓，提醒綠營不要鬧意氣反柯，因為反柯之勢一旦拉高，民進黨和柯文哲會同時受傷。

必須認真觀察的是，在蔡英文和柯文哲皆如願連任後，會出現什麼形勢？有人稱之為「後蔡英文時代」，其實也是「後柯市長時代」，其邏輯是，當蔡和柯走完連任之路後，蔡成為「前總統」，已無更上一層樓的空間，柯則不然，他尚有循陳水扁和馬英九一般，經由台北市長步向總統的路數，參選2024年總統。那時蔡英文不是他的對手，就不涉及柯母「報恩」的道德之說了。

再無連任壓力的柯文哲會是個什麼樣的「政治人」？對兩岸關係，還會說是「一家親」嗎？會不會重回他「墨綠」的政治立場？他一旦當選總統，台灣政局會是個什麼樣的面貌，實難預料。

對於國民黨，最大的災難是柯文哲和民進黨的大結合，不論是柯文哲自動投入民進黨懷抱或民進黨投懷送抱，廣義的「綠營」拓展了版圖，主宰了台灣政局，邊緣化便成為國民黨的命運。

柯文哲若投入2024年總統選舉，民進黨不可能繼續禮讓，從現勢看來，賴清德會是民進黨的人選，但賴清德已任行政院長5個月，加上2020至2024還有4年時間，他還能繼續擁有目前的高人氣嗎？回首台灣政壇，沒有人在行政院長座位上5年不動，他可能在蔡英文第二任時拔擢為副總統以養望，唯台灣從無副總統選上總統的，這和行政資源有關。

柯文哲藉首都市長擁有豐沛行政資源的優勢，如果他為了收攬綠營勢力索性加入民進黨，倘賴、柯必有一戰，「後柯市長時代」顯然優於「後賴院長時代」。（作者為自由作家）

(中國時報)