沒大陸市場就沒台產獨角獸

2018年02月27日 04:10 中國時報 杜震華

日前國發會向行政院報告「優化新創事業投資環境行動方案」，將以多種途徑改善新創事業投資環境，並設定目標－每2年孕育1家具代表性的「獨角獸」企業，6年培育至少3家「獨角獸」企業。我們肯定政府為經濟打拚，也期待方案能激起年輕人創業風潮，扭轉投資不振的窘境。

不過，在評估本方案的可行性之前，更值得探討的，是台灣何以難產生「獨角獸」企業的原因。若是因為新創事業的投資環境不佳，那麼方案就較為可行；若還有更重要的原因，那麼方案就可能事倍功半。

什麼是「獨角獸」企業？它是指新創未滿10年、具特殊競爭力，雖未上市但評估市值已達10億美元的企業。觀察美國研究機構公布的獨角獸名單中，前10名（和其所屬領域）包括美國6家：Uber（網路軟體服務）、Airbnb（網路軟體服務）、SpaceX（太空運輸）、Palantir Technologies（數據分析服務）、Wework（新創企業服務）、Pinterest（搜尋軟體服務），中國大陸4家：滴滴出行（網路軟體服務）、小米（手機）、陸金所（網路借貸平台）、新美大（網路軟體服務），可以發現這些企業，除極少數例外，多環繞在現代網路科技衍生的新事業。更值得參考的，是一些在亞洲較小型經濟體中發展，而躋身這個名單中的企業。例如，兩家入榜的南韓企業Coupang和Yello Mobile，前者是電子商務公司，後者是網路服務公司。來自更小經濟體的是1家香港的Gogovan，提供網路的運送共享服務，新加坡的Grab、Lazada、Garena則分別提供網路叫車服務、電子商務和線上遊戲。

值得注意的是，無論南韓、香港和新加坡的這幾家公司，都非常重視鄰近地區市場，全力耕耘中國大陸、日本和其他國家，這是網路經濟特質使然。由於網路企業的收入來自使用者和廣告商，其瀏覽和使用量的重要性遠高於其他行業，必須讓使用量極大化來獲取廣告、累積服務費。但跨境服務業經常被各國保護主義限制，故能否自由進入他國市場變得非常重要，這顯現出簽署包含了「服務貿易」的「自由貿易協定」之重要。台灣難以和周邊國家簽署貿易協定，但在大陸市場卻具有語言文化優勢，若能務實和大陸簽署完整的「服務貿易協定」，才可能擴大市場、掌握網路科技帶來的契機。

可惜，「兩岸服務貿易協議」目前被擱置，而原來簽署的內涵其實也不完全符合我方需要。若和對岸重啟談判，要求將電商和相關服務的准入範圍擴大到全大陸，台灣「獨角獸」企業現身的機會就會大大提高。只是，目前和對岸協商似乎已成禁忌，因此台灣想發展「獨角獸」企業並不樂觀。

柯文哲市長日前曾說：「兩岸議題上不能怕跟敵人接觸，更要有上刺刀、衝進敵方陣營的準備」，其實值得大家細細咀嚼。（作者為中國文化大學全球商務系副教授、台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)