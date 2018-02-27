2018年02月27日 04:10 中國時報 周陽山

蔡英文政府執政之後第二年新春伊始，國安團隊改弦更張，這是綠營重整陣營之後的全新布局，凸顯了中、美、台三角關係中的最新變貌。然而，台灣面對的卻是日益困窘的國際新情勢，以及內部道德認知與價值體系快速崩解的文化新變局。亂世浮沉，人生激盪，今後究竟何去何從，頗值國人慎思。

首先，在美國方面，川普總統執政之後，有如遭逢亂世，跌宕起伏，經過1年多的碰撞與磨合，亞太政策已逐漸底定，其主軸是：

一、美國不承認台灣是獨立國家，也不會改變「一中」政策，但會繼續提供軍售，不過不會輕易介入台海爭端，也希望綠營不要碰觸兩岸紅線，誤啟戰端。「美國第一」才是首要原則，這表明了台灣只會是中美博弈之下的棋子。

二、美國不會退出亞太，也不會默許中國大陸崛起成為區域霸權。美國將結合日本、印度、澳洲等國，形成印太聯盟，共同抵制中國與俄羅斯的發展，並且將在南海、東海、南亞等地區形成新的對峙情勢，必要時甚至不惜製造衝突與紛爭。對於一帶一路戰略，美國將全力應對防範，並將適時出手，進行抵制。

三、川普已修正他在選舉時提出的孤立主義政策，重新整軍經武，大幅度增加國防預算，並積極支持軍事工業，必要時將不惜一戰。其主要戰爭目標之一，即為北韓。至於南韓政府的反戰、非戰意願，則非主要考慮。「美國第一」才是優先原則。

四、美國不會對台海安全、協防台灣做出承諾，但也不會容許中國大陸在「師出無名」的情況下出兵攻台。對於中共十九大列出的「六個任何」的台海戰爭紅線既不承認，也不否認，只希望台灣自行斟酌，多加小心。

五、在中國大陸提出修憲，國家主席任期不再設限之後，美國將面對像俄羅斯總統普丁一樣任期持久的中國領導人，而且2020、2035，甚至2050的時間表都已明白列出。很明顯地，崛起的中國已是美國無法忽視的事實，只能瞠目而視了。

美國正逢亂世，台灣亦不遑多讓。不但軍公教年金引發爭議，勞工一例一休引發社會動盪、世代間也出現婚姻與家庭觀念的價值對立，而轉型正義則呈現著認同革命與政治清算的濃重色彩。簡言之，台灣適逢空前的亂局，而且是上世紀三大變革－美國1960年代的新左派運動、中共的文化大革命，以及1990年代東歐自由化劇變這三者的雜揉與綜合，力道之強，前所未見！

除此之外，台灣目前還面臨著大陸方面強化經濟上的「窮台」策略，以及不斷壓縮外交空間的新困局。而面對未來大陸給予台灣民眾「國民待遇」的新情勢，政府如在應對之間稍有不慎，即將出現逆轉之勢。這都是對國安新團隊的新考驗，也是在春秋亂世之中，不能不審慎應對的新變局。（作者為金門大學教授）

(中國時報)