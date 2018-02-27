世局空前亂

友善列印
中國時報
周陽山

蔡英文政府執政之後第二年新春伊始，國安團隊改弦更張，這是綠營重整陣營之後的全新布局，凸顯了中、美、台三角關係中的最新變貌。然而，台灣面對的卻是日益困窘的國際新情勢，以及內部道德認知與價值體系快速崩解的文化新變局。亂世浮沉，人生激盪，今後究竟何去何從，頗值國人慎思。

首先，在美國方面，川普總統執政之後，有如遭逢亂世，跌宕起伏，經過1年多的碰撞與磨合，亞太政策已逐漸底定，其主軸是：

一、美國不承認台灣是獨立國家，也不會改變「一中」政策，但會繼續提供軍售，不過不會輕易介入台海爭端，也希望綠營不要碰觸兩岸紅線，誤啟戰端。「美國第一」才是首要原則，這表明了台灣只會是中美博弈之下的棋子。

二、美國不會退出亞太，也不會默許中國大陸崛起成為區域霸權。美國將結合日本、印度、澳洲等國，形成印太聯盟，共同抵制中國與俄羅斯的發展，並且將在南海、東海、南亞等地區形成新的對峙情勢，必要時甚至不惜製造衝突與紛爭。對於一帶一路戰略，美國將全力應對防範，並將適時出手，進行抵制。

三、川普已修正他在選舉時提出的孤立主義政策，重新整軍經武，大幅度增加國防預算，並積極支持軍事工業，必要時將不惜一戰。其主要戰爭目標之一，即為北韓。至於南韓政府的反戰、非戰意願，則非主要考慮。「美國第一」才是優先原則。

四、美國不會對台海安全、協防台灣做出承諾，但也不會容許中國大陸在「師出無名」的情況下出兵攻台。對於中共十九大列出的「六個任何」的台海戰爭紅線既不承認，也不否認，只希望台灣自行斟酌，多加小心。

五、在中國大陸提出修憲，國家主席任期不再設限之後，美國將面對像俄羅斯總統普丁一樣任期持久的中國領導人，而且2020、2035，甚至2050的時間表都已明白列出。很明顯地，崛起的中國已是美國無法忽視的事實，只能瞠目而視了。

美國正逢亂世，台灣亦不遑多讓。不但軍公教年金引發爭議，勞工一例一休引發社會動盪、世代間也出現婚姻與家庭觀念的價值對立，而轉型正義則呈現著認同革命與政治清算的濃重色彩。簡言之，台灣適逢空前的亂局，而且是上世紀三大變革－美國1960年代的新左派運動、中共的文化大革命，以及1990年代東歐自由化劇變這三者的雜揉與綜合，力道之強，前所未見！

除此之外，台灣目前還面臨著大陸方面強化經濟上的「窮台」策略，以及不斷壓縮外交空間的新困局。而面對未來大陸給予台灣民眾「國民待遇」的新情勢，政府如在應對之間稍有不慎，即將出現逆轉之勢。這都是對國安新團隊的新考驗，也是在春秋亂世之中，不能不審慎應對的新變局。（作者為金門大學教授）

(中國時報)

沒大陸市場就沒台產獨角獸 社論－杜特蒂讓菲律賓人日子過得…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。