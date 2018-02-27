社論－杜特蒂讓菲律賓人日子過得更好

2018年02月27日 04:10 中國時報 主筆室

杜特蒂是真愛菲律賓的亂世梟雄，不僅大刀闊斧整頓毒品氾濫問題、提振經濟改善人民生活水準，還能以靈活務實的國際戰略周旋於美、中、俄、日等大國間，為菲律賓人民爭取最大利益，讓菲國國際地位提升，人民開始有光榮感。尤其在中、美兩強間能靈活應對，不但沒有被矮化，反而成為兩國爭取的對象。

近來杜特蒂不用花錢買軍火，美、日、中、俄等國就將軍艦、飛機、步槍與彈藥無償提供菲國軍隊運用，讓菲國人民讚嘆杜特蒂果然有兩把刷子，民意支持節節攀高。杜特蒂就任總統時曾宣布，美軍必須在6年內撤出菲國基地，但仍繼續維持《菲美軍事同盟條約》，方便美軍執行「印太地區輪調駐防」計畫，顯露其對美國策略的務實彈性。杜特蒂還積極向中、日爭取經援，改善基礎建設並致力發展經濟。

杜特蒂剛柔並濟，遊刃大國間，增加「親中」比重的治國方略，曾經引發川普政府不滿。美國國家情報總監於2月中旬公布的「全球威脅評估報告」，把菲律賓總統杜特蒂列入「區域威脅」。菲國反對派參議員特立尼斯認為，這是美國對杜特蒂鳴放的「警告槍」，等同向杜特蒂暗示，如果「親中遠美」走過頭，美國隨時可讓杜特蒂垮台。

不過，杜特蒂對美國的警告置之不理，甚至趁著美軍卡爾文森號航艦戰鬥群訪問菲、越兩國，並再入南海之際，宣布在他任期內不再允許菲國部隊參加美國領導的海外戰爭行動，並準備派遣菲國部隊前往中國接受反恐訓練，以提升菲、中軍事合作關係。

美國準備加強在南海部署軍事能量，並拉攏南海周邊國家聯手，建立多國防禦和安全合作機制，以制衡中國軍力的擴張。但隨著中國的經濟實力與軍事能量升高，東南亞國家開始調整「經濟親中國，安全靠美國」平衡策略，準備連安全重心也逐漸向中國方面傾斜。其中以杜特蒂動作最大，對區域政治造成的衝擊也最強烈，堪稱東南亞亂世一梟雄。

2016年7月「南海仲裁案」出爐時，菲律賓站在中國的對立面支持美國立場。杜特蒂就任後獨樹一幟，在經貿與安全議題積極與中國合作。美國總統川普於2017年11月中旬訪問菲律賓參加東協峰會，強調美國高度重視「印度洋─太平洋」安全繁榮，而且美國會繼續留在亞太，但川普的保證並未對菲國產生作用。

杜特蒂強調，美國外交政策曾多次造成戰爭，菲律賓軍隊過去參加美國許多海外軍事行動，但並未給菲律賓帶來重大利益。杜特蒂表示菲國軍隊雖與美軍有同盟條約關係，但仍必須「加以平衡」。菲律賓駐北京大使羅馬納指出，中、美兩國正爭奪南海水域控制權，外界將會看到軍力平衡的轉移；過去南海由美國的第七艦隊主導，現在中國海軍開始挑戰美國霸主地位；菲律賓不應捲進中、美兩國的海上競爭。他把這種角力比喻是「兩頭正在打鬥的大象」，「菲律賓不希望成為被大象踐踏的草」；菲國應該把握「遠親不如近鄰」原則，積極強化菲、中建設性合作關係。

杜特蒂是徹底的務實主義者，一向認為國際社會是叢林世界，「弱肉強食」是國際政治本質，強調菲律賓必須發展一套能夠在大國博弈之間生存的法則，尤其在中、美兩強間的共處之道，還要能提出有價值的主張與實用的國際能量，成為促進經濟發展與鞏固國家安全的基礎。杜特蒂決定讓菲律賓從長期「親美選邊站」，調整到平衡策略，還能同時擁有中、美兩個朋友，而不是「擁美制中」，並且達成左右逢源的目標，其用心布局的謀略與執行力，值得蔡總統推敲學習。

台灣的經濟體質、軍事能量與科技條件都比菲律賓好得多，應該更有條件發展靈活務實的國際經貿與安全戰略，讓台灣不僅能夠在中、美兩強間左右逢源，還可以在世界舞台上有所作為。蔡總統日前強調台灣必須務實面對中國崛起，及社會的種種新變化，她已承認問題的存在，如何提出有效的因應策略，讓台灣脫胎換骨，國人都拭目以待。蔡總統不妨參考菲律賓新經驗，務實營造台灣在中、美兩國間最適切的戰略位置，為台灣的生存發展開拓空間與機會。

(中國時報)