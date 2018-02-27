衛生紙政府

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中國時報
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國際紙漿價格飛漲，衛生紙價格應聲傳出大漲的消息，造成這幾天，台灣各地的民眾都在搶購衛生紙。民進黨政府若無能應付這波民生物價波動，很可能從「空心菜政府」，變成了「衛生紙政府」─用後即丟。

台灣不是寶島，水資源不足、紙漿及木材也供應不足，連食物都必須依賴進口，掌理這個國家的食衣住行很不容易，需要全視野的專才，而不是只懂得操弄民粹選舉的政客。

國際紙漿價格上漲是個必然的趨勢。這次之所以引發台灣的衛生紙危機，一是國際紙漿價格上漲得太快、幅度比較大，另一個原因則是，民眾對政府維持民生物資價格的能力信心不足。在預期大漲價的心理下，民眾都去搶購衛生紙。

蔡英文政府如果認為這是自由市場機制，政府不去干預，那麼就完全袖手旁觀，讓各大衛生紙廠商、賣場去自由拚價。偏偏行政院消保官卻提油救火，對民眾喊話說，下個月中旬前衛生紙不會漲價。消保官的弦外之音是說，下月中旬以後衛生紙就會漲價。這等於是告訴國人，衛生紙肯定漲價，趕緊利用這僅剩的半個多月時間去搶購吧。

連上廁所用的衛生紙都搞不定的政府，我們實在難以期待他們會關注或處理其他的危機。國際紙漿大漲，書本、各學校的教科書、各公司行號用的影印紙、包裝食品的紙盒及外包裝、各家報紙的用紙、民生用紙品，也肯定要漲。

蔡政府對這些漲勢，可得先想好因應對策，免得衛生紙危機之後又發生教科書、其他民生用紙大漲，連帶造成整體物價波動的危機。到時候，可能連「衛生紙政府」都當不起。

(中國時報)

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