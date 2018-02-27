2018年02月27日 04:10 中國時報 劉心月

民眾連日瘋狂搶購衛生紙，被形容成是一種末日景象，可見人心惶惶，但行政院消保處只能弱弱地宣示，目前大賣場的庫存量還很充足，3月中之前不會漲價。這話不說還好，說了簡直是暗示3月中旬之後就會漲價了，而現在距離「3月中旬」不過2周，民眾豈能不繼續大買特買？

衛生紙事件對蔡政府而言，至少隱含了3大危機。第一是政府官員的警覺性不足。其實在衛生紙因「國際紙漿調漲」等理由率先領漲後，各種民生消費品也都已陸續漲價。台經院就表示，衛生紙只是這波物價上漲的開始，後續的連鎖效應令人擔心，甚至有學者預期不只民生消費品會漲價，連資本財的價格也會上揚，屆時民眾一定會相當有感。但政府卻似乎無感。蔡英文總統在返鄉發紅包時，還大談執政成績亮麗，經濟成長率超乎預期，台灣會越來越好等等，渾然未覺大漲價來臨的波浪正在民間發酵。

各種物品漲勢越演越烈的第二個影響，就是民眾對政府的治理能力，尤其是管理物價的能力，甚至是誠意，已沒有信心。

前年年底實施《勞基法》一例一休後，各行各業以「反映成本」為由調高物價，蔡政府都還沒有解除，如今新一波的物價上漲趨勢又已形成，民眾內心當然會感到恐慌，除了對蔡政府究竟有沒有能力處理物價上揚的問題，打上一個大大的問號之外，對於各種民生物資則抱著能買多少就買多少的態度，只怕接下來民眾狂買的動作會越來越大。

與此相對的則是商人利之所趨，自然會想盡辦法囤貨。如此一來，就會對物價和物資供應形成惡性循環。信心崩盤往往正是帶動物價上漲的核心因素，畢竟再怎麼充分供應的物資，都經不起民眾非理性的掃貨。

從過去經驗可知，無論是因為季節性因素還是突發的天災所造成的物價上揚，蔡政府平抑物價的能力都相當差，每次碰到物價有走高的風險時，蔡政府通常只會信心喊話，叫大家不要擔心，卻不見實質有效的措施或政策，叫民眾從哪裡產生信心呢？只有先搶先贏。

當年民進黨曾大買廣告譏笑國民黨「連米酒都管不好」，那時米酒漲價是為了要加入WTO，現在外界是不是也該指責民進黨讓人民「連一包衛生紙都買不到，還執什麼政？」

第三個危機是埋下未來通膨的隱憂。展望2018年國際經濟前景，受到美國降低稅收與提高支出刺激經濟的影響，通膨走揚本來就是最大風險，如今台灣又率先出現民生物價上揚，恐更進一步加溫通膨。

新內閣與新央行總裁上任後，內政方面的首要挑戰就是戊戌開春的衛生紙事件；蔡政府勿以事小而輕忽以對，事關民生，必須好好處理。（作者為作家）

(中國時報)