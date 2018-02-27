2018年02月27日 04:10 中國時報 李沃牆

央行新總裁楊金龍正式就任，也宣告彭總裁時代結束。

不少專家認為楊總裁會「彭規楊隨」，但觀察其在交接典禮的報告，顯然楊總裁應會漸漸走出自己的風格。楊總裁所提的政策方向包括，貨幣政策必須與財政政策及經濟政策搭配、妥適因應國際資本移動，再者是，要以開放態度面對金融科技發展。筆者認同其觀點，但要如何做，更是關鍵。次貸風暴後，以美國為首的貨幣量化寬鬆政策（QE）成為主流，甚至負利率大行其道，然而，除了美國外，QE並沒有帶來預期的效果，反而負面衝擊不斷。

有感於此，不少國家紛而轉向財政政策，擴大財政支出及基礎建設。但全球許多實施QE的國家早已債台高築，如美國、日本尤為明顯。川普實施減稅，又要擴大公共支出於基礎建設，勢必舉債因應，債務將持續累積，最終將影響財政政策的施行。台灣是小型開放的經濟體，難免受大國左右。楊總裁所提的貨幣與財政政策相互為用、相輔相成的理念，若能具體實施，當然值得期待。

另就利率政策而言，美國聯準會自2015年底以來已升息5次，其新任總裁鮑威爾也預告今年可能升息3至4次，但台灣利率至今卻仍不動聲色。平心而論，在低利率環境下，投資及消費難以提振，經濟亦不易有所增長。楊總裁提及，要妥適因應國際資本移動，但台灣的金融帳已連續30季淨流出，累積逾10兆台幣。未來，楊總裁要讓低利率持續，還是認為資金淨流出是正常現象無需驚慌，或是別於彭總裁作風，提出新方向，值得關注。

另外，在台幣匯率方面，近年因美元弱勢，也讓台幣快速升值，不少企業因匯損而叫苦連天，期盼「央媽」出手阻升相救。但要思考的是，央行還要維持彭總裁時代「動態穩定匯率」的調控策略？能有助於產業競爭力的台幣合理匯率為何？過去有「彭總裁防線」，今後會有「楊總裁防線」嗎？

另一方面，金融科技這幾年的發展方興未艾，國內金融業亦如火如荼展開，包括一般收支付創新、行動支付、大數據、區塊鏈在傳統金融業務上的應用發展，然而與央行最相關的莫過於數位貨幣的創新。加密數位貨幣是全球發展趨勢，美聯準會、中國人行、英國、挪威、加拿大、瑞典及新加坡等國的央行均已著手評估發行數位貨幣。楊總裁指出，央行正評估發行法定數位貨幣，未來可望開創新局。（作者為淡江大學財務金融學系教授）

(中國時報)