2018年02月27日 04:10 中國時報 廖咸浩

《比利林恩的中場戰事》這部電影是一篇悲傷的小品，男主角本是個一無所長、前途茫茫的青年。從軍後奉派到伊拉克，意外地成了戰爭英雄而回國接受表揚，期間還受到1名啦啦隊少女的垂青。然而，最後他並沒有因此而退役，反而毅然回到他並不喜歡的戰場，原因是，他在回國的這段時間，深刻地體會到美國的軍人在國內還是受到嚴重的歧視。雖然號稱「英雄」，一回到現實生活中，便什麼也不是，所以唯有回到戰場上，他們才能在封閉的天地中自己賦予自己絕對的重要性。

在中場休息的那一刻，比利林恩感到了深深的悲哀，也造成了他放棄愛情、回到軍隊與戰場的不歸路。比利林恩是個好孩子，甚至是一個值得尊敬的年輕人，然而卻因為無法面對現實的殘酷，而選擇了一條較輕鬆的路。然而，這並不是比利一個人的故事。每個人的人生也許都會有這麼一刻，赤裸地面對了自我價值的真相。所不同者，有人因此設法找回更積極的現實意義，有人則龜縮回原來的自我想像中，繼續做夢。

社會也是如此。每個社會都必須在起起伏伏的命運中面對不同的挑戰。若不能知恥知病而只徒以想像逃避現實，終必傾覆，清末的中國就是個典型的例子。相對地，日本雖是個島國，但因為其文化中有強烈的恥感，故時時以文明的中心為師，生怕落人之後，因而能夠以一蕞爾小國而與列強平起平坐。然而，日本也就是在那一刻傲慢過了頭，而拋棄了她的恥感文化，並走上了比利林恩（封閉社會）的不歸路。

台灣不知從何時開始陷入了這種自閉自嗨式的「愛台灣」風潮，無時無刻不關著門尋找台灣之光。最近曾接到一個轉傳的影片，強調台中某國小的特技演出是台灣之光，沒想到點進去一看，竟是北京某特技團的表演，這樣不擇手段的自欺欺人讓人長嘆。

台北市主辦的世界大學運動會所造成的「台灣之光」歇斯底里，更是這種自閉自嗨的極致。其實對其他國家這些非一線的選手而言，這不過是個海外party的機會，但卻有人天真地認為這些以上駟對下駟拿到的獎牌值得舉國歡騰！

台灣的「比利林恩化」當然與台灣的國際困境有關，但還有兩個更深層的原因：一是「中國」心態，一是島國處境。前者以為敝國即天下，後者容易為海所困。兩者彼此強化，遂讓台灣變成了整天只知「欣賞肚臍」的「小」日本：既無日本昔日恐落人後的「恥感」，也沒有中國昔日以天下自居時的條件。

比利林恩的中場戰事，其實是個很好的面對現實自我成長的機會，然而我們卻一再自我催眠、一再錯過反省，馴至比利林恩恐怕要常駐台灣了。

（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)