華人爸爸思鄉 古巴女兒唱粵劇

2018年02月27日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

兩位帶著西方臉孔、高齡近90歲的古巴奶奶，為何唱起東方戲曲，歌聲嘹亮，扮相有模有樣，樂此不疲？香港導演魏時煜最新紀錄片作品《古巴花旦》，記錄一段珍貴的「古巴女兒，華人爸爸」父女情，以及戲曲在古巴曾風行一時的黃金年代，日前在香港首映，未來可望在台播映。

老爸組團 何秋蘭8歲登台

兩位古巴奶奶，分別是何秋蘭、黃美玉，明明是古巴人，卻有華人姓名，原因在於，她們都有華人爸爸。兩位都是早年在古巴國光劇團裡的名角，舞台下的她們也情同姊妹。而創辦國光劇團的人，正是何秋蘭的華人養父方標，該團以演唱粵劇為主，讓當時在古巴的華人，一解鄉愁。

何秋蘭表示：「我父親那時候到古巴，一直想要創辦劇團，他創的國光劇團，正是古巴夏灣拿第一個戲班，我也在他的訓練之下，8歲就登台演出，父親的戲曲夢，就在我身上發揮。」

不識中文 黃美玉拼音學戲

何秋蘭的身世幾經波折，有如天涯歌女，何秋蘭是她演戲的藝名，原來的名字是何秋菊。母親在16歲時生下她，一個月後生父過世，母女二人流落街頭，一名華人廚師何買盛收留她們。但2年過後，廚師得了肺病，母親怕她受到感染，只得帶她離開，再度流落街頭。所幸遇到另一位華人方標收留，方標對這對母女照顧有加，也沒要求何秋菊改姓，讓她保留第一個養父的姓氏。

和何秋蘭不同的是，黃美玉有一半的華人血統，父親為華人，但因為「父親認為在古巴生活，不需要學中文」，所以她一個中文字也不認得，學戲全靠外語拼音。最有趣的是，當年黃美玉就是在舞台下看見何秋蘭演戲，才決定要加入戲班，成為演員。

老年重逢 奶奶們返鄉尋根

然而，1953年發生古巴革命戰爭之後，隨著時代動盪，戲班也解散了，黃美玉成了外交官，何秋蘭成了收銀員，也因為認識中文字，而在鉛字印刷廠工作，兩人好一陣子沒聯絡，直到老年重逢。

這部紀錄片裡呈現了兩位奶奶的尋根之旅，她們回到華人爸爸的故鄉中國大陸，並在供奉粵劇祖師爺的會館，以及廣東佛山祖廟裡表演開唱，一解跨越時空的鄉愁，場面動人。

(中國時報)