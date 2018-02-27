朱團浪漫鑼之樂 出自林午鐵工廠

2018年02月27日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

鐵工廠也有好手藝！來自70年老字號宜蘭林午鐵工廠數十面傳統樂器銅鑼，浩浩蕩蕩運進新加坡濱海藝術中心音樂廳，台灣國家文化品牌團隊朱宗慶打擊樂團，首度受邀前進新加坡華藝節，一首《鑼之樂》表現難度極高的精準音高，展現浪漫的音響效果，翻轉鑼鼓只能喧囂震天的印象。

新加坡是朱宗慶打擊樂團早期最常演出的國家之一，1995年朱團就受邀到新加坡參與「春到河畔」藝術節慶典演出，雙方建立深厚情誼。藝術總監朱宗慶表示，當時濱海藝術中心尚未建造，「因緣使然，朱團至今重新踏上新加坡，只能用緣分來形容。」

朱宗慶打擊樂團此行演奏樂團30周年全球巡演曲目，東西交融，傳統與創新兼具。其中由駐團作曲家洪千惠所創作的《鑼之樂》，徹底翻轉廟會節慶裡銅鑼的震天價響，溫暖的泛音在濱海藝術中心音樂廳柔情迴蕩。

朱宗慶回憶，當時走進宜蘭林午鐵工廠，眼前盡是工具、鐵屑，「很難直接把工廠跟音樂連結在一起，但當我們提出是否可以量身打造出有音高的銅鑼當成樂器來使用，林午鐵工廠第二代掌門人林烈旗一口答應，那是一種台灣人的氣魄，你敢提出要求，我就會做到。」最後交出成品試奏，「我全身起雞皮疙瘩，那是我從未聽過的甜美與細膩之音，走遍世界各國不曾聽過。」

新加坡華藝節總監製李國銘表示，這是華藝節16屆以來首度邀請朱團演出「成功」，「這次可以說是水到渠成，也開啟新加坡樂迷對於打擊樂的多重想像。」

(中國時報)