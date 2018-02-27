2018年02月27日 01:10 中國時報 尤嬿妮 報導

品冠26日過46歲生日，同日推出新歌〈戒心傷〉MV，一開春喜事連連；提起這首歌，品冠透露自己「戒心傷」的撇步，是喝點小酒、放鬆心情，問他酒量如何？品冠自爆曾喝到斷片不停跳針，透露9年前他生日時，邀圈內好友K歌，「喝得有點High，隔天朋友跟我說方泂鑌被我Cue唱〈壞人〉，李聖傑唱〈遠走高飛〉，因為我跳針不停點唱，他們連唱了10次，後來唱到偷偷溜走。」

品冠喝醉趣事一籮筐，還有一次請公司同事吃火鍋，大夥兒禮貌性一一跟他敬酒，「後來我就開始跳針了，跳得比謝金燕（姐姐）還誇張，一直問其中一位同事有沒有吃大腸，有沒有吃香菜丸、冰淇淋，問了20次。」

聯名紅酒搶購一空

他私下喜歡小酌紅酒，日前獲酒商邀約推出聯名款紅酒，全球限量120瓶，上架後隨即搶購一空，品冠苦笑說：「全世界僅此一批，連我自己都沒有！」他工作雖忙，仍常抽空帶家人旅遊，近日帶妻小回大馬與家人團聚，順道與24日生日的爸爸一起慶生。

聊起特別的生日經驗，品冠笑說：「之前生日歌迷都會幫我辦生日會，記得有一次還包『品冠旅遊』的巴士去苗栗『飛牛牧場』玩，也辦過泳池Party，當時我還跳草裙舞然後被歌迷推下水！印象中生日都是在『上山下海』中度過。」

喝酒請勿開車

(中國時報)