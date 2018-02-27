吳宗憲攜兒攻蛋不賣肉

吳宗憲（左）7月攻蛋，兒子「鹿希派」將擔任嘉賓唱Rap。（資料照片）

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中國時報
報導林彥君

綜藝天王吳宗憲（憲哥）7月28日將於小巨蛋開唱，5、6月要發片出道的兒子吳睿軒「鹿希派」，屆時也會登台擔任嘉賓唱Rap。他對兒子登台表演有信心，認為大學二年級的兒子是有想法的「新時代新天王」，至於藝名為何取為鹿希派？天王老爸摸不著頭緒說：「我也不知道為什麼，年輕人的世界很難懂。」

吳宗憲的演唱會倒數5個月，他不刻意健身，也不會在台上「露肌肌」，他認為好好呈現音樂比較重要，目前籌備進度順利，全交由打造多場天團五月天演唱會的「必應創造」主辦，不過為「護金嗓」得戒雪茄，讓他吃足了苦頭。總共斥資多少並不清楚，他說：「我只顧好表演，營收有其他人負責，做音樂不要想著賺大錢，老天對我已經特別眷顧，該給歌迷交代。」

重新編曲激新火花

擬歌單時，他像是發現了新大陸說：「我發過這麼多專輯，裡面竟然有這麼多隱藏版好歌。」他挑選至少20首歌，希望把這些老歌重新編曲，跨越時代激出不同火花，他說：「雖然這些歌年代久遠讓人陌生，但也對很多人來說是新歌。」他透露會演唱〈幸運的人〉、〈謝謝一路有你陪著我〉及〈當你回來找我〉等歌。

除演唱自己的國語歌，他也準備6首台語歌，會和「咻比嘟嘩」合體連唱7首歌，朋友圈廣大的他在選唱其他人的歌時傷透腦筋，還邀誰當嘉賓？他賣起關子：「讓大家猜吧！」對於票房，憲哥樂觀地說：「希望35到40歲的觀眾可以來就好。」以歌手身分出道的吳宗憲，要拉回時間的記憶，他不但是音樂人，還是一個「真正的音樂人」。

(中國時報)

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