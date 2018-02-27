王識賢送紅包 波麗士婉謝

2018年02月27日 04:10 中國時報 李承陽 報導

張再興（後排左起）、王識賢、高捷、黃騰浩及唐振剛（前）等演員在街上發放紅包。

電影《角頭2：王者再起》全台票房9500萬，繼續朝破億之路邁進，25日高捷、王識賢、鄭人碩、唐振剛、黃尚禾、張再興、王宣、黃騰浩、古斌，片中兩位大哥加上五虎二壞合體進戲院催票兼謝票。

當角頭大軍沿路發送紅包時，王識賢除了發給粉絲，連同現場辛苦維持交通秩序的員警也一併發，但員警禮貌微笑回應堅決不收，事後他才意會過來，不知此舉竟然犯了大忌，「當時沒想那麼多，只想一起分享過年的喜氣，真的沒意識到警察是不能收紅包的。」一旁工作人員還笑稱：「識賢哥是『角頭』居然還發送紅包給執勤警察，太好笑了！」

包場力挺電影

活動為滿足無法到場的粉絲，特別直播一小時，讓粉絲和演員分享觀後感，直播最後，演員齊聚一堂，替王識賢補慶祝生日。

王識賢因電影跟後輩演員們結緣，不僅在電影中當大哥，戲外也照顧大家，除了大嫂探班會帶吃的以外，他更豪氣自掏腰包，讓眾演員吃完電影公司的殺青宴之後，再自行補開一場殺青宴，私下請演員們吃飯、唱歌5、6次，互動有如真的大哥，還在前天包場，力挺電影。導演顏正國日前腳受傷坐輪椅出席活動，才剛拆完線就趕來前天的晚場宣傳，雖走路一跛一跛，還是忍耐著出席活動，跟粉絲合影賣命催票。

(中國時報)