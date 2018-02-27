王識賢送紅包 波麗士婉謝

王識賢戲裡戲外都很有大哥風範，會請演員們聚餐唱歌。

友善列印
中國時報
報導
張再興（後排左起）、王識賢、高捷、黃騰浩及唐振剛（前）等演員在街上發放紅包。

電影《角頭2：王者再起》全台票房9500萬，繼續朝破億之路邁進，25日高捷、王識賢、鄭人碩、唐振剛、黃尚禾、張再興、王宣、黃騰浩、古斌，片中兩位大哥加上五虎二壞合體進戲院催票兼謝票。

當角頭大軍沿路發送紅包時，王識賢除了發給粉絲，連同現場辛苦維持交通秩序的員警也一併發，但員警禮貌微笑回應堅決不收，事後他才意會過來，不知此舉竟然犯了大忌，「當時沒想那麼多，只想一起分享過年的喜氣，真的沒意識到警察是不能收紅包的。」一旁工作人員還笑稱：「識賢哥是『角頭』居然還發送紅包給執勤警察，太好笑了！」

包場力挺電影

活動為滿足無法到場的粉絲，特別直播一小時，讓粉絲和演員分享觀後感，直播最後，演員齊聚一堂，替王識賢補慶祝生日。

王識賢因電影跟後輩演員們結緣，不僅在電影中當大哥，戲外也照顧大家，除了大嫂探班會帶吃的以外，他更豪氣自掏腰包，讓眾演員吃完電影公司的殺青宴之後，再自行補開一場殺青宴，私下請演員們吃飯、唱歌5、6次，互動有如真的大哥，還在前天包場，力挺電影。導演顏正國日前腳受傷坐輪椅出席活動，才剛拆完線就趕來前天的晚場宣傳，雖走路一跛一跛，還是忍耐著出席活動，跟粉絲合影賣命催票。

(中國時報)

陳品延借鑽求婚超怕大風吹 李明川星國參展喜遇郭舒賢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。