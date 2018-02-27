方馨不說台語心慌忘走位

方馨（左二起）與夏于喬、鄭人碩、柯叔元、洪于晴（左）合作演出《薛丁格的貓》。

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中國時報
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由方馨、柯叔元、夏于喬、鄭人碩、洪于晴等人主演的民視周日10點金鐘幸福好戲《薛丁格的貓》，25日開鏡，這也是1999年就出道的方馨，暌違15年後再度演出國語戲。她上一次演出國語劇已經是2003年《明星情人夢》。儘管出道近20年，方馨笑說，這次她離開舒適圈挑戰國語劇，竟緊張到忘了怎麼走位，「根本像個新人一樣手足無措」。

方馨受訪時表示，其實她每次進新的劇組就會因沒有安全感而緊張，首度合作的夏于喬、鄭人碩等人聽到她頻喊緊張，還虧她：「拜託，妳都演那麼久的戲了！」她坦言，直到現在拍戲，每次當導演喊「5、4、3、2」時，她仍然會緊張，差別在於有沒有很明顯而已。

方馨為了演出心理醫師做足準備，撥空觀賞影集《你好瘋子》。她說平常愛看驚悚劇，所以拿到劇本時就很期待。因為許久沒有拍國語戲，每次看劇本，腦袋會自動轉換成台語，對詞時也會覺得自己說話有點卡，幸好導演跟旁人都說沒有特別不一樣，才讓她放心。

揭開病房謀殺案

《薛丁格的貓》從一個心理錯亂的角色出發，揭開暗藏在病房中的謀殺案，飾演護理師的夏于喬因為長期高壓的生活，導致她搞不清現實跟虛幻的狀態，有多重性格的她求助心理醫師方馨。鄭人碩也跳脫電影《角頭2》裡的打鬥形象。該劇4月將在民視無線台播出。

(中國時報)

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