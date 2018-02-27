王興洪半路出家 趙德胤24小時跟拍

在《十四顆蘋果》裡，王興洪剃度出家，跟著寺裡其他和尚上街化緣，替村民解惑。

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中國時報
報導謝璇（德國柏林傳真，本報特約記者）

《再見瓦城》導演趙德胤最新紀錄片《十四顆蘋果》日前在柏林影展世界首映，本片為趙德胤繼《翡翠之城》後二度以紀錄片入選柏林影展導演論壇（Forum）單元。場場映後座談反應熱烈，趙稱讚柏林影展觀眾經驗老到，提問水準不亞於專業人士。

主演《冰毒》的王興洪目前返回緬甸經營事業，卻因工作不順導致失眠，受算命師指點必須帶著十四顆蘋果短期出家修行消災解厄。剛拍完《再見瓦城》的趙德胤返家探親，假期間得知王興洪即將出家，攜帶簡單器材一同前往從未去過的緬甸異境。

短期出家在緬甸很普遍，任何想出家者無論3、5天或一輩子皆可隨時剃度。王興洪短期出家卻在第2天意外成為地方意見領袖，帶領小和尚冥想讀經，還陪當地婦女聊天解惑。剃度、化緣、打水、淨身，趙德胤24小時跟拍，憑直覺在半個月內完成《十四顆蘋果》。

《小美》首映獲好評

國片《小美》在柏林影展世界首映後好評不斷，外媒《銀幕》盛讚《小美》氣質獨特且演員表現亮眼。饒星星在片中飾演因吸毒導致漏尿、精神崩潰的少女「小美」，為詮釋墮落在黑暗中的角色，寫實呈現吸毒年輕人包尿布現身，還以針筒自捅到雙手瘀青針孔滿布。為完整進入邊緣化、孤立無援的角色狀態，導演黃榮昇在拍攝現場要求全體劇組排擠饒星星，冬天下水拍戲取暖用滾水淋身，甚至暴瘦10公斤，40多天拍攝期讓饒星星直呼宛如地獄。

(中國時報)

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