解開時尚背後靈

BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia以觀察資產階級裝著心得出發，並融入街頭文化，將兩件洋裝縫合為一，打造出多變輪廓，拼接造型洋裝10萬3900元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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BALENCIAGA2018春夏系列中，以常見的格子襯衫、短裙搭配看似不合拍的度假印花長靴，玩味串聯高端稀缺與普世價值的相異概念，兩件式襯衫4萬4000元、紀念品吊飾格紋裙12萬1600元、圖紋長靴8萬1800元。（JOJ PHOTO攝）
BALENCIAGA SPIKE鉚釘高跟鞋，5萬5300元。（BALENCIAGA提供）
BALENCIAGA鈔票印花BB ROUND包款，價格店洽。（BALENCIAGA提供）
BALENCIAGA X CROCS粉紅色厚底橡膠木屐鞋，2萬8800元。（BALENCIAGA提供）

根據英國時尚搜索暨電商平台Lyst，公布去年度逾7000萬次查詢紀錄分析結果，設計師Demna Gvasalia擔當藝術總監的BALENCIAGA高居第二，僅次同集團下夯牌GUCCI；即將屆滿百年的老牌BALENCIAGA，在Gvasalia掌舵下提前邁入下個階段，2018春夏系列也突破品牌的歷史包袱，以更貼合設計師個人觀點的實用主義溝通當代，打中Z世代對於時尚的玩酷品味。

隨動作變出誇張輪廓

常被譽為社會觀察家的Demna Gvasalia，在本季以觀察資產階級裝著心得出發，並融入街頭文化，並將日常所見的服裝元素「黏著」於系列之中；格紋襯衫與長袖T恤、卡其色短大衣與牛仔外套、睡袍與碎花洋裝，均巧妙拼接為一體；本報搶先拍攝這系列時，發現不同穿著方式，配上不同走動搖晃，這些時尚「背後靈」可肆意玩出隨興之至的誇張輪廓，產生各種視覺變化。

賦予舊東西新涵意

加大鉚釘的尖頭跟鞋，與CROCS聯手打造的10公分厚底橡膠涼鞋，反應了大環境中的危險氛圍；印滿鈔票圖案的包款被「雨衣」包覆，搭配像是在紀念品店中串好的金屬鍊吊飾，和長靴上電腦螢幕保護程式似的夕陽棕櫚樹印花，一同牽起所謂高端稀缺與普世價值的兩頭。如同時尚媒體《BoF時裝商業評論》一篇報導中的描述，「Gvasalia就像是時尚界的安迪沃荷，他們都喜歡賦予那些司空見慣的舊東西新的涵意。」而2018春夏系列中，我們又見證了一次來自他腦中陰暗一方所發出的豐沛訊號。

示範／王上菲

化妝／劉培華

髮型／FOUR髮廊-Dustin

(中國時報)

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