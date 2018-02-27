吳季剛3月返台秀新作

2018年02月27日 01:10 中國時報 陶福媛 報導

吳季剛即將返台，發表他為Atelier Swarovski操刀設計的新作品。（Swarovski提供）

「台灣之光」旅美設計師吳季剛（JASON WU）即將在3月中旬回來台灣，這回他將與施華洛世奇（Swarovski）攜手在台合作發表「Atelier Swarovski」高級訂製系列水晶作品，並邀請隋棠擔任走秀嘉賓，衣錦榮歸，更添佳話。

吳季剛日前卸下Hugo Boss女裝創意總監之後，動向備受矚目，除了專心投注在自己的品牌外，他與施華洛世奇的合作也更加緊密，去年他再度與Atelier Swarovski合作推出他為品牌操刀的第二季作品，由名模Karlie Kloss擔任形象廣告代言人，可見品牌對他的重視。

吳季剛與Swarovski淵源頗深，10年前他拿下時尚奧斯卡（CFDA）Swarovski新人獎，成為品牌長期合作贊助的設計師，兩年後他受邀為「Atelier Swarovski」高級訂製系列設計一系列作品，廣受好評，去年雙方再度合作，如今又選在他的出生地台灣發表他為Atelier Swarovski設計的作品，可說別具意義。

Atelier Swarovski歷年合作的服裝設計師都是上上之選，包括Jean Paul Gautier、Viktor & Rolf、Christopher Kane等，吳季剛也是其中之一。

(中國時報)