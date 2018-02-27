日立冷氣除溼機空汙剋星

2018年02月27日 04:10 中國時報 陳大任 報導

《Smart Air智慧空調》APP雲端智慧控可同時掌握家中空調與除溼機，一指啟動智慧生活。（日立冷氣提供）

日立除溼機極致效能全進化，除溼效能提升35%。（日立冷氣提供）

日立冷氣連續29年獲得「消費者理想品牌」第一名，是國人心目中的空調領導品牌，圖為代言人孫芸芸。（日立冷氣提供）

空氣品質已成為近年最熱門的話題，消費者特別在意健康議題，今年日立冷氣不但全系列空調新品導入PM2.5濾網，除溼機全系列也都具備PM2.5濾網，加上已全數對應PM2.5的的空氣清淨機，帶給消費者更高品質的空調。

日立冷氣新年度冷氣產品不但能力再提升、機種也更齊全，並以「智慧、節能、安心」為訴求，其中全新家用「高效頂級」及「變頻窗型」系列均採與日本同步變頻科技的日本製壓縮機，家用空調全系列更榮獲MIT微笑標章，其中分離式空調更搭載PM2.5濾網，讓居家空氣更清淨。

APP可提醒清潔濾網

此外，為了讓消費者隨時隨地掌控家中的空調與除溼機，新版《Smart Air智慧空調》APP除了基本遙控、定時預約，還具備貼心的濾網清潔提醒、電費試算功能，動動手指就能啟動智慧生活。業者並強調採用歐美國家廣泛使用的R410A環保冷媒，安全不可燃，讓消費者安心、信賴。

日立冷氣表示，變頻頂級多聯式空調Set-Free擁有彈性組合的產品優勢，1台室外機最多可連接64台室內機，最高可達96馬力，無論豪宅、別墅、智慧建築等，均可滿足不同空間的設計需求，規劃自由不受限。

除溼效能提升35%

今年新推出的日立除溼機，大幅提升除溼能力及省電效能，擁有界業獨家無動力熱管循環系統，除溼效能提升35%，搭載PM2.5濾網，人性化機體設計觸控式面板，側吹出風口滿足多種角度的除溼需求，全系列一級能效，榮獲節能標章與環保標章。

(中國時報)