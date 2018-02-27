搶美白財 美妝快閃活動造勢

2018年02月27日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

克蘭詩智慧美白淡斑精華30ml，3000元。（克蘭詩提供）

黛珂AQ甦活嫩白露，3200元。（黛珂提供）

黛珂AQ甦活嫩白輕乳霜，6000元。（黛珂提供）

喜迎美白季，年後各大美妝都忙著推出活動，克蘭詩以經典商品搶市，2日至4日在台北SOGO忠孝館打造美白櫻桃莊園，搶攻打卡財；日本頂級保養黛珂祭出明星商品系列，訴求先乳後水才是美膚關鍵。

克蘭詩自1996年第一代美白精華問世後不斷創新，2016年發表「智慧美白淡斑精華」，成功打進亞洲美白市場，2017年再推「智慧美白淡斑系列」，包含智慧美白淡斑精華、智慧美白潔顏慕斯、智慧美白高機能化妝水、智慧美白淡斑乳液、智慧美白晚安水凝霜。本周末將登場的快閃美白櫻桃莊園，提供手繪櫻桃文青托特包、櫻桃棉花糖、修修臉彩妝體驗區， 吸引美妝迷前往打卡，刺激消費。

頂級美妝黛珂顛覆保養用法，喊出「先乳後水」口號，先用乳液、再用化妝水，2017年AQ系列備受消費者青睞，品牌看見消費者對美白的渴望，今年再推AQ美白系列。黛珂公關暨傳媒經理陳瀅安分享，保養與防禦隔離相輔相成，黛珂多重防禦隔離乳作為日間保養最後一道程序，水狀質地清爽不黏膩，也能讓後續妝容更服貼。

(中國時報)