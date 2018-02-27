年後甩肉 百貨健身用品熱銷

2018年02月27日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

統一時代百貨台北店Comfree瑜珈抗力球65cm（黃色），原價599元，特價499元。（統一時代百貨提供）

大葉高島屋tokuyo輕飛輪（TX-297），原價1萬9800元，特價1萬3800元。（大葉高島屋提供）

京華城BH HA990T G6磁控飛輪車，79折特價3萬6999元，贈地墊及座椅套。（京華城提供）

過年吃完大餐，年後又是動起來甩肉的時候，百貨業者發現春節前後相關用品詢問度及業績也陸續增加，也趁勢推出了運動及健身用品等用品優惠，統一時代百貨台北店不僅推出健身商品下殺7折起優惠，更趁勢引進了日本品牌Ogawa快閃櫃，搶攻健身商品熱潮，現買音感跑步機享72折特價2萬8800元，再贈跑步專用地墊。

京華城整體健身器材類也在年節2周內增長1成業績，當中以大型健身器材類最為熱銷，像是踩踏機、健身車及跑步機等，3月3日至4日、10日至11日推出單筆滿2500元送200元商品券優惠，刷京華卡單筆滿2000送200商品券；BH HA990T G6磁控飛輪車，79折特價3萬6999元，贈地墊及座椅套。

大葉高島屋祭出一系列健身器材優惠之餘，品牌也搭上熱潮推出甩肉活動，tokuyo除了優惠特價商品以外，在櫃內消費滿萬即可現抵千元，即日起至3月31日到全台tokuyo店櫃填寫完整活動報名表，即可免費參加千人斬油大作戰，即有機會獲得品牌市價4萬3800元最新款「智跑機」，另外Nike、SKECHERS及New Balance等也推出限量下殺運動商品優惠。

(中國時報)