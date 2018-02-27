MWC亮點 全球首款 4K HDR錄影手機亮相

Sony Mobile Communications全球業務及行銷執行副總裁古海英之Hideyuki Furumi在MWC上展示全新旗艦機Xperia XZ2。（法新社）

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中國時報
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Sony全新旗艦機Xperia XZ2搭載了前後鏡頭均支援的3D即時掃描功能，可後製再上傳分享。（石欣蒨攝）
HTC繼續以VIVE為主力，在MWC展場上布置了一系列VR的體驗區。（石欣蒨攝）
Nokia今年在MWC上再大玩復古哏，推出復刻「8110 4G」功能手機，不僅有4G等功能，外型也像香蕉一樣搶眼。（石欣蒨攝）
三星今年大力推廣「One Samsung」的概念，一支手機就能連接生活上的種種細節，像利用Bixby即能查詢食物的卡路里。（石欣蒨攝）

年度手機界盛事全球行動通訊大展（MWC）昨（26日）正式開跑，三星、Sony、華為等廠商聚集的區域，從早上未開展前已聚集國內外媒體等待體驗品牌新品，像是Sony正式發表全新旗艦機Xperia XZ2，小米則展示出剛在印度發表的紅米機等，MWC為2018年的3C界競爭打開序幕。

運動量與飲食 三星告訴你

今年Sony旗艦機Xperia XZ2為粉絲們投下震撼彈，一改方正設計，以「Ambient flow」如水滴的表面張力呈現，手感更圓潤豐富，另外採用了高通驍龍845處理器，最高可提供1.2Gpbs下載速度，更具備了全球首款4K HDR錄影功能，還可自動將SDR影片轉升為HDR畫質，搭配全新智慧震動功能，為使用者帶來更高級的影音娛樂體驗，在台將推出6G RAM/64G ROM的版本，3月起全球同步開賣。

三星已在開展前發表了新旗艦機S9系列，在MWC的展場上秀出「One Samsung」的重點，以「Smart Home」的概念呈現其生態圈的IoT系統，像是透過Bixby及鏡頭，就能判斷食物的卡路里，進而與Family Hub及Samsung Gear智慧手表連接，就可告訴使用者一天該達成的運動量、食物的選擇及食譜等，為使用者帶來更智能化的體驗。

Nokia玩復古 香蕉機吸睛

今年MWC上還有不少亮點，像是vivo AEPX全螢幕概念手機終於正式登場，不僅將鏡頭改為升降式設計，更搭載半屏隱形指紋解鎖技術，只要在屏幕下方任何一處即可以指紋解鎖，大幅提升屏幕占比；而Nokia今年再推復刻的「8110 4G」功能手機，復刻了舊款設計之餘，還加入了4G、熱點等智能手機功能，外型則以鮮黃色的「香蕉型」設計，成功成為今年MWC的話題作之一。

除此以外小米今年也首度闖進MWC展場中，雖然未有新旗艦手機的發布，但卻展出了2月14日剛在印度推出的「紅米Note 5 Pro」，首採高通驍龍636處理器，還有4000mAh大電量電池，不過台灣目前仍未有上市消息；而HTC則繼續專心大打VIVE戰略，展場上設有各種體驗區域，像是熱氣球裝置與Vive的搭配，帶來更新的體驗。

(中國時報)

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