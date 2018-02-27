量販美妝迎38 滿額加購裘莉包

家樂福ANGFA實力派美萌睫毛膏-黑色，6ml原價650元、特價553元。（家樂福提供）

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中國時報
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家樂福會員3月6日前單筆買指定美妝滿999元+199元，可加購CENTURION× CRYSTAL BALL聯名裘莉包，當化妝包或盥洗包皆可。（家樂福提供）
家樂福澳佳寶維生素E乳霜，50g原價499元、特價425元。（家樂福提供）
愛買SEXYLOOK雙耳掛面膜，原價279元、特價買1送1。（愛買提供）

量販美妝迎38婦女節祭優惠，家樂福破百支商品涵蓋日、韓、澳洲等品牌買1送1起，日前有滿千送百帶動2成銷量，3月6日前會員買指定美妝單筆滿999元+199元可加購美國百夫長CENTURION行李箱與日本狗頭包CRYSTAL BALL跨界聯名的行李箱化妝包裘莉包，換季買氣持續看好。

家樂福有明星加持的美妝最具話題、買氣也旺，像是日本人氣女星渡邊直美代言、溫水即可卸除的ANGFA實力派美萌睫毛膏；因范冰冰愛用、被暱稱為「冰冰霜」的澳洲澳佳寶維生素E乳霜；高絲則增加卸妝新品，有冬季怕冷可用的溫感卸妝凝膠和春夏適用的自由淨肌卸妝水；以平價護髮品聞名的澳寶，也推出潔面乳、身體乳、護手霜、沐浴乳等產品。

愛買觀察天氣從乾冷漸轉為溼暖，抗痘清潔及保溼產品需求增加，近1月來曼秀雷敦藥用抗痘美白洗面乳賣3600支、可用於溼敷的蘭韻化妝棉月銷2000組、雪芙蘭保溼水凝霜月銷800瓶，是排行前3名；28日至3月13日SEXYLOOK雙耳掛面膜、去屑洗髮精等熱銷商品買1送1起。

(中國時報)

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