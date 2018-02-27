第十屆台積電 青年書法暨篆刻大賞得獎名單

行草組-首獎⊙王智賢（屏榮高中資料處理科三年級）釋文：虞美人（舒亶）芙蓉落盡天涵水，日暮滄波起。背飛雙燕貼雲寒，獨向小樓東畔、倚闌看。浮生只合尊前老，雪滿長安道。故人早晚上高臺，贈我江南春色、一枝梅。

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中國時報
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篆隸楷組-首獎⊙楊謹豪（海青工商廣告設計科二年級）釋文：戲題畫山水圖歌（杜甫）十日畫一水，五天畫一石。能事不受相促迫，王宰始肯留真跡。
篆刻組-首獎⊙劉冠意（藝術工作者）釋文：種豆得豆鐵筆留痕，盡力而為；種豆得豆，耕耘豐收。

篆隸楷組

首獎 楊謹豪（海青工商）

貳獎 洪煥益（溪湖高中）

參獎 洪維苓（鳳山高中）

優選 廖思品（竹北高中）

優選 葉姿婷（師大附中）

優選 高珮珈（松山高中）

優選 黃姵王柔（港明高中）

優選 李　易（岡山高中）

入選 薛淯瑋（大興高中）

入選 黃楷勛（高雄三民高中）

入選 黃治鈞（忠信高中）

入選 梁恩維（實驗教育）

入選 方永貞（師大附中）

入選 楊晁承（卓蘭高中）

入選 李孟蓁（高雄高商）

入選 詹傑宇（臺南一中）

入選 蔣霆威（高雄中學）

入選 吳和謙（東港高中）

入選 蔡帛佴（高雄高工）

行草組

首獎 王智賢（屏榮高中）

貳獎 李儀柔（台北中正高中）

參獎 李佳芸（高雄新莊高中）

優選 洪維苓（鳳山高中）

優選 黃治鈞（忠信高中）

優選 方永貞（師大附中）

優選 洪煥益（溪湖高中）

優選 薛世詣（高雄新莊高中）

入選 江宛頤（宜蘭高中）

入選 陳永欣（薇閣高中）

入選 古雅竹（平鎮高中）

入選 陳韞之（板橋高中）

入選 劉俊廷（武陵高中）

入選 洪巧穎（台北中正高中）

入選 葉姿婷（師大附中）

入選 戴喬旻（斗六家商）

入選 李孟蓁（高雄高商）

入選 鄭羽岑（三民家商）

篆刻組

首獎 劉冠意（藝術工作者）

貳獎 黃程瑋（教師）

參獎 莫昍霖（教師）

優選 邱尉庭（臺灣藝術大學）

優選 陳克東（藝術工作者）

優選 林哲銘（臺灣藝術大學）

優選 戴鴻裕（研究助理）

優選 李育昇（長榮大學）

入選 張品慈（教師）

入選 張真瑀（社會人士）

入選 林子程（教師）

入選 廖于甄（臺灣藝術大學）

入選 曾華翊（自由業）

入選 林承翰（臺灣師範大學）

入選 蔡長煌（臺灣師範大學）

入選 王威凱（出版）

入選 鄭俊逸（自由業）

入選 古員齊（藝術工作者）

入選 蔡宗宏（非政府組織）

臨帖組 佳作

林玟妤（臺灣師範大學）

林宏翰（臺灣藝術大學）

王彥鈞（臺灣藝術大學）

蔡承恩（高雄應用科技大學）

時蘊萱（臺灣藝術大學）

汪姮君（旭光高中）

黃上恩（臺灣藝術大學）

郭宜瑄（師大附中）

鄭辰希（靜宜大學）

陳靜萓（斗六家商）

曾楷庭（道明中學）

賴忠毅（政治大學）

陳子涵（臺灣師範大學）

張簡依萱（臺灣大學）

陳 薇（平鎮高中）

楊尹茜（新社高中）

李 薇（臺灣師範大學）

莊之瑀（桃園新興高中）

余姵潔（臺中科技大學）

蔣旻翰（中山醫學大學）

蔡依辰（東港高中）

蔡名璨（臺灣藝術大學）

楊雅婷（臺灣藝術大學）

許文瀚（臺灣藝術大學）

王鳳宇（清華大學）

韓一瑄（臺灣藝術大學）

陳季昀（政治大學）

施力珩（臺灣藝術大學）

王心菁（臺灣藝術大學）

洪鈴淇（高雄女中）

(中國時報)

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