2018年02月27日 04:10 中國時報 鄭順聰

元旦假期後，緊鑼密鼓展開期末考試，更生學長守在圖書館用功讀書，回到寢室倒頭就睡，再早早起床出門用功去。修遠仍帶高中生的認份，日以繼夜拚搏趕進度；港立早將期末考計畫表規畫完妥，按表操課，雖有點耽擱，抱佛腳勉強照計畫而行，過著那熬夜Ｋ書至三、四點，天亮即起前往教室赴試的日子。

冬天的4101冷肅死寂，修遠去福利社抽來更多瓦愣紙板，層層覆蓋地板，隔開從地面滲出的水氣。在寢室溼軟而行，修遠小心翼翼的，港立和更生學長井水不犯河水，深怕在嚴酷的考試期間節外生枝。

學期的末尾，有那麼點聯考逼近前之氣息，睡眠不足，壓力龐巨。不同的是，大學聯考多為選擇題，想清楚了謹慎填勾即可。升上大學，尤其是中文系，教授盡出申論題，得要將思辯推論的過程寫得文采煥然。筆尖頓了甩一甩再寫，手臂寫痠了也得甩一甩，痠痛累積到下一堂考試，筆沒水就換一支，手臂痠痛只能硬撐，加上冬日指頭僵凍，字跡越寫越渙散，幾乎無以為繼──但死撐活撐的，期末考季終於結束。

大一菜鳥第一學期來到最後一天，修遠午後懶懶睡起，打了個哆嗦，精神如籠中鳥，連伸足理毛羽的氣力都沒。出宿舍下武嶺穿越活動中心過三岔路口，轉入兩層樓高的削峭水泥壁面，接上長廊。

寒流的疾風吹來，逼得修遠拉高領子，圍緊大衣，衣襬抽繩拉出的穗子搖擺搖擺，隨著修遠慵懶的腳步無精打采地晃著，疲倦讓通往教室的路顯得漫長，長廊在前方好似沒有盡頭。

疾風再度襲來，長廊那通往獨裁者行館的穿堂轉進一對男女，男的披著褐色皮外套，拉鍊敞開，露出裡頭的毛衣；女的覆上厚厚一層白色針織衣，緊緊依偎男生。修遠眼睛迷迷糊糊的還沒睡醒，感覺前方這兩人很是熟悉，女的被寒風吹得頻頻發抖，整個人幾乎要埋入男的胸懷中，那男的卻一副僵硬的樣子，東張西望，是柯達，望見修遠卻沒有打招呼，抱著那個女的，王小玉，臉龐蒼白浮出紅腫的雙唇，修遠快步通過，見兩人十指緊握，心頭一驚：

「不會吧！竟是這樣的結果！」

最後一堂課全班到齊，沒有考試結束後的放鬆愉悅，修遠看到，謝梅春面朝柯達方向，沒有表情。

（待續）

(中國時報)