退役上校墜樓命危 陳抗濺血 軍改生變

2018年02月28日 04:10 中國時報 謝明俊 、 林郁平 、 楊孟立 、 崔慈悌 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

藍天行動聯盟 書長繆德生從高處跌落，緊急送醫。（讀者提供）

立法院27日開議，反軍人年金改革團體清晨突襲立法院，爆發2波衝突。藍天行動聯盟 祕書長繆德生衝進立法院，攀爬民進黨團辦公室大樓外牆時，不慎失手摔落重傷昏迷，經送台大醫院急救，昏迷指數3，仍在搶救中。保六總隊對此意外，感到遺憾與不捨。反軍改團體不排除立院審查時再發動更大陳抗。

突襲立法院 繆德生攀牆失足

反軍改團體在立院激烈陳抗後，蔡英文緊急召集國防部及退輔會，關心相關情勢發展。行政院長賴清德表示，周一向民進黨團報告後，就已決定明天不討論軍改方案，未排入院會議程，行政院更沒有討論的時間表。民進黨團總召柯建銘坦言，軍人年改7月1日要上路恐有變數，「往後延的可能性不小」。

異聲排山倒海 7月恐難實施

總統府年金改革委員會日前已向蔡英文總統報告軍人年改版本，將月退俸樓地板訂為38990元。服役滿20年、起支俸率50％，每在軍中多留1年，增加2.5%。不過這項方案在行政院向綠委報告後，引發黨內異聲，認為太寬鬆，退伍軍人團體則認為不公平。

反軍人年改團體昨原申請上午8時起在立法院外集會，但清晨5時50分左右，包括退役中將吳斯懷、退役上校繆德生等人在內約50名抗議人士，分乘自小客車、遊覽車及宣傳車，突然出現在中山南路、青島東路、濟南路群賢樓、鎮江街立院側門等地點，企圖攻占立院，更駕宣傳車衝撞鎮江街立院側門，趁機衝進院區內。

6時56分，退役上校繆德生跑到民進黨團辦公室大樓，由外牆木格柵攀爬上2樓，保六員警尾隨趕到站在地面大聲勸阻，希望繆不要冒險，話才剛說完，繆突然腳滑，失手摔落地面，頭、背直接撞擊地面，當場昏迷，警方通知救護車趕來，將繆送醫，10點50分，繆被送進創傷加護病房急救觀察。

八百壯士 揚言發動更大陳抗

另方面，吳斯懷等多名抗爭人士在鎮江街立院法側門和警方發生推擠，吳突然身體不適倒下，警方通報救護車將吳送台大急救後無大礙，吳隨後回到抗爭現場，繼續抗爭，並號召中南部團體北上，人數最多為400人。

下午4時左右，反軍改團體行經公投護台灣聯盟攤位前，見到簡易旗台上有民進黨旗，群眾衝上旗台，將旗竿扯斷，丟掉民進黨旗，與一名青年拉扯衝突，警方介入隔離，過程中，中正一分局忠東所所長林俊燁雙手掌被不明物體割傷，約莫10分鐘停止衝突。隨即八百壯士副指揮王忠義宣布活動結束解散。

(中國時報)