周末上國道 20公里免費擬取消

2018年02月28日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

國道單一費率差別

國道通勤族荷包恐失血！交通部高速公路局昨日表示，研擬取消周休二日國道20公里免費優惠，4成國道使用者將首當其衝，以桃園居民開車到台北上班為例，來回多花36元，每個月要多花720元在通勤上，預計最快今年完成上路評估報告。

免費暫停改採單一費率 228試辦

今年228雖不是連續假期，但高公局評估國道用路人會以旅遊旅次為主，為抑制短途旅次，故取消通行費前20公里免費優惠，改採單一費率。高公局表示，目前鎖定只有放一天假的國定假日試辦單一費率，例如今天的228紀念日、10月的國慶日等，去年中秋節也曾試辦單一費率。

不過，高公局也透露，正評估取消周末20公里免費，改採單一費率，回歸國道以服務中、長途用路人為主的功能，現已開始徵詢各界意見，希望今年底或明年讓評估結果出爐。

抑制短途旅次 影響4成用路人

根據目前的國道收費公式，小型車每日優惠里程20公里，行駛20公里至200公里內，每公里費率1.2元；行駛里程超過200公里則有長途折扣，每公里收0.90元。若是單一費率，則沒有20公里免費優惠，全採每公里0.9元計算。

若費率要改為單一費率，20公里內的短途旅次影響最大，以台北到桃園為例，里程約20公里，通行費從0元變成18元，通勤族每天來回36元、每月多支出720元。當里程達80公里時，2種公式計算的價格將會相同，換言之，單一費率對超過80公里的中、長途旅次較划算，里程超過200公里，單程最多省到36元。

高公局強調，國道功能應以服務中、長途旅次為主，但目前國道交通量高達4成是20公里以下的短途旅次，使國道無法充分發揮功能，尤其都會區路段時常塞車。交管組長卓明君舉例，最常塞車的國1竹北至新竹路段，從竹北交流道上國道的車輛，有7成是在新竹交流道下國道，佔該條路段整體交通量的3成，短途車輛嚴重排擠到中、長途車輛的時間。

高公局統計，平日國道車流量約87百萬車公里，假日為100百萬車公里。

台北市戴姓民眾批評，假日實施看似衝擊小，但許多工作是輪班制，周末也要上班，交通部是「司馬昭之心」，在為全面收費做準備。吳姓民眾則認為，不走國道要多花很多時間，仍會以省時、方便為主要選擇。

(中國時報)