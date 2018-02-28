年改戰場烽煙烈 衝擊選情

2018年02月28日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

反軍人年改團體27日突襲立法院，一位抗議者在身上穿著「反剝奪」布條表達不滿。（姚志平攝）

新會期開議日，反年改團體ㄧ早便翻入立法院抗議，行政院長賴清德的施政報告也被迫延後到周五院會。不過，被民進黨列為年底選舉主打「政績」的年金改革，本會期勢必不惜任何代價完成三讀，更多的蛇龍拒馬也將引發更多烽火。

不惜代價 要完成三讀

公教年改闖關成功後，軍改列為民進黨優先法案。一早就遭遇反年改團體強力抗爭，並與警方爆發激烈推擠。國民黨高層包括吳敦義、郝龍斌，前主席洪秀柱都趕往聲援，顯見黨中央對此議題的關注，對於傳統票倉，藍營絲毫不敢大意。

民進黨執政後，為消弭世代差距，搶救青年的被剝奪感，力推軍公教年改一起上路，此由政治正確出發的追討行動，對經濟的影響，恐超出民進黨預期。

陸客來台人數大減，已對國內觀光產業造成衝擊；7月後，以往為消費主力的軍公教警消，退休金既縮水，只能守著荷包謹慎度日，影響國內消費動能。近日物價蠢蠢欲動，如骨牌的漲勢只會加深民怨，受影響的不會分藍綠與職業。

雖然蔡政府對創下最長的台股萬點行情引以為傲，甚至算出近千萬的開戶股民，去年平均每人可賺到46萬元。只不過這波長多是外資點燃的，能到平均數的恐怕有限，一般股民很難有感，甚至有不少人是「賺了指數，賠了差價」。

砍到見骨 成最大變數

選舉的人最敏感，之前就有綠營縣市長利用餐敘機會，向蔡英文總統表達年改造成公務員反彈，流失公教選票，恐將衝擊選舉。但相較國民黨關注退休人員，民進黨則是鎖定現役與在職人員等年輕世代，強力宣傳只有改革，年金制度才能永續，才不會辛苦繳費到老卻領不到年金。

但是，一樣有破產壓力的勞保年金，在改革方案中，平均投保薪資採計期從5年調為15年計，綠委擔心可能引發基層勞工反彈，衝擊中南部廣大選情，因此，「勞保年金改革」草案，就不如軍公教年改般急著推動，迄今仍躺在立院。

2014年選舉時，傳統上支持藍營的軍公教，因不滿國民黨施政，賭氣不去投票，如今退休金改革案已砍到刀刀見骨。今年底的選戰，年金改革已是民進黨的痛腳，成為民進黨年底選戰的變數。

(中國時報)