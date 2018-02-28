政院版軍改緩議 急轉彎引聯想

2018年02月28日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統與民進黨立院黨團原將軍人年改方案列為本會期重中之重的優先法案，上周也傳出蔡英文已同意年改會方案，多數民進黨立委亦認同軍人退休金應優於公教。然而，在國防部長、退輔會主委交接第2天，即有綠委發難要求行政院緩議，政院亦同意往後推遲，這個轉變，令外界有諸多聯想。

政務委員林萬億周一向立院民進黨團報告年改案後，據指出，改革重點全遭綠委質疑，要求暫緩在明天行政院會通過。不過，外交國防委員會綠委羅致政昨受訪表示，周一討論時，僅有部分立委有「意見」，多數人都沒表示態度，黨團也沒有表決；站在他的立場，軍人的樓地板應該要適度調高，絕對不該與公教並肩。至於要調高多少才合理？他表示，需要時間去精算，「不過目前曝光的38990，看起來是可以接受。」

另一名綠委明確指出，黨團同仁其實多數對年改會版本意見不大，有意見的反而是少數，「聲量不等於數量。」

綠委蔡適應則指出，樓地板符合前退輔會主委李翔宙的目標，蔡適應也可接受，但關於所得替代率，20年退役起始點50％，之後每服役一年多2.5％，這樣只是讓將級軍官更肥，需要照顧的校級軍官沒受惠。

蔡適應認為，最好是把起始點的所得替代率調高，但之後每一年所增加的比率降低，這樣才符合公平原則，當場是有些綠委被說服，林萬億只說要回去想想。

但是段宜康強硬表示，「如果軍人年改方案的大幅讓步，只能換到這種結果，又何必再讓步？」、「再怎麼溝通、妥協都不會有效，因為群眾可能不了解軍人年改的草案內容。」充分顯示強硬派的態度。

行政院雖決定明天院會不討論軍人年改案，但執政黨只要在本會期前完成三讀，就算成功，接下來，就要看民進黨內兩派角力。

新任國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正如果能守住年改會版本，為退伍軍人爭取最大的福利，還能解釋行政院暫時緩議是少數鷹派綠委臨時起意表達不滿；如果最後真如段宜康所言不再讓步，那麼不免會讓人聯想執政黨是否自始就在玩弄「黑臉白臉」手法？嚴德發以及邱國正的任命正是為了配合鷹派綠委。

(中國時報)