樓地板38990元未拍板 待溝通

2018年02月28日 04:10 中國時報 張理國 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

軍人退撫制度改革引爆流血衝突，根據銓敘部最新公布的統計，截至今年1月底止，軍職人員退撫基金支出占總收入比率已達98.21％，若不改革，預估2020年就會破產，是軍公教三類退撫基金中最早破產的一個，不改不行。

公教月退樓地板金額是32160元，因軍人工作特殊，轉職不易，前退輔會主委李翔宙主張4萬元。上周傳出年改會新版本算出軍改月退金是37850，但至周一又有38990說法，優於公教，而遭綠委批評獨厚軍人。

年改會執行長、政務委員林萬億昨證實，所謂38990元是今年軍公教加薪3％後的數目，公教樓地板32160在加薪之後也會調高3％。綠委對軍改方案，有支持也有不同意見，尚待溝通。

行政院長賴清德也說，樓地板是溝通的範圍之一，尚未拍板定案。

對於民進黨立委段宜康質疑，「軍人年改埋了太多圖利高階將官的陷阱，拿中階軍官當擋箭牌」，林萬億說，在年改調降的過程中，高階的確調降比較多，以50加2.5的未來新公式算法，年資愈深者未來俸率愈高，這是因年資造成，無法責難。立委說年資愈深的，表示階級愈高，但這也是事實，因為服役年資本來就是晉階的管道。

對於軍人年改昨遭遇強烈抗爭，還有退伍軍人身受重傷，林萬億表示，非常遺憾，軍人年改可以坐下來討論，不需要付出這樣的代價。

隨著人口老化，退撫基金近年來支出占比大幅提高，軍職人員退撫基金帳戶從2015年開始就已入不敷出，退休給付支出占總收入比率，2014年6月只有78％，去年9月已提高至93％，今年1月底止，更已達到98.21％，顯示軍職人員退撫基金即將用罄，至於公務人員退撫基金支出佔收入比率為54.52％，教育人員為66.35％。

根據年改會之前公布的精算報告，若制度不改，軍人退撫基金帳戶將在2020年破產，公教年金因已完成改革，教育人員退撫基金帳戶從2030年延後到2043年用罄，公務人員則從2031年延後到2044年。

(中國時報)