小英保證 確保退休袍澤福利

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中國時報
／台北報導

軍人年改陳抗濺血，蔡英文總統昨天緊急召集國防部及退輔會關心相關情勢發展，強調會盡全力確保退休袍澤的福利，「政府的態度過去是如此，未來也會一樣」。

為避免激化反年改民眾，加上民進黨內有異聲，副總統陳建仁原訂今日邀媒體高層說明軍人年改方案，再由行政院通過軍改案，昨天也臨時喊卡。

八百壯士副指揮官、退將吳斯懷強調，退伍軍人的訴求其實很簡單，蔡政府在提出軍人年改版本之前，必須與軍人團體實際討論溝通，更不能提出違反信賴保護原則、溯及既往的年改方案。針對現役軍人的部分，吳斯懷說，大家絕對舉雙手贊成，百分之百支持政府從優照顧。

蔡英文表示，軍人是國家安全的基石。有關軍人年金的永續改革，政府的態度很清楚，就是嚴謹考量國軍服役特性，並且在「長留、久用」，保障國軍權益的基礎上，參考國際經驗，為國軍設計最合宜的制度。

她說，軍人年金改革是為了讓年金制度能夠永續發展，在國家財政許可範圍內，我們也適度的提高樓地板，希望提供最有利方案。國軍袍澤所關心的議題，也都有納入討論，政府的態度就是會盡全力確保退休袍澤的福利。「政府的態度過去是如此，未來也會一樣」。

對於立院周邊陳抗衝突有民眾受傷，蔡英文也表達遺憾，已請退輔會主委邱國正前往探視，並請國防部給予協助；希望對年金改革，各界可以理性討論，充分溝通，避免對立造成社會不安。

民進黨立院黨團總召柯建銘說，黨內原本已溝通好，但昨又發生反軍改的陳抗，外部環境變得更複雜，法案何時送進立院就沒那麼急，包括周五立法院會該如何進行，都是眼前要面對的問題。

(中國時報)

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