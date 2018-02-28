防長呼籲重視 「這是國安危機」

2018年02月28日 04:10 中國時報 鄭舲 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

退役上校繆德生昨因攀爬青島東路建築物不慎摔落重傷，國防部長嚴德發表示，非常難過與心痛，一定會極力為所有袍澤爭取福利與權益，「因為這是國安危機」，呼籲大家必須重視。

嚴德發昨在立院獲知反軍改陳抗中有人受重傷，非常震驚，他說，這些都是過去同甘共苦的袍澤，希望同袍陳抗要理性，「造成社會衝突對立不是樂見的。」

嚴德發說，去年11月14日公布年改版本後，國防部就做了巡迴座談、問卷調查跟網路專區，了解現役軍人各個基層的意見，目前有9成以上都可以接受這個方案。未來送到行政院還會持續溝通，國防部跟退輔會一定會盡力爭取最大福利，因為「這是一個國安危機」，希望立委可以考量軍人職業特殊性，支持新的退撫制度方案。

退輔會主委邱國正也表示，發生這樣的衝突，對各方都沒有好處；原本已經跟退休弟兄（反年改團體）碰面，但這兩天比較忙，現在提前也可以。

對於年金樓地板38990元能否接受？邱國正說，這個數字是討論出來的，不是他個人看法，但透過協調溝通，以後有什麼轉圜餘地，會努力把握。至於是否會爭取更高？邱國正說，他不能承諾，只能說盡最大可能，因為政策有延續性，會朝這方向努力。

嚴德發昨下午親赴台大醫院加護病房外慰問繆德生家屬。他說，所有國軍官兵一定會對繆上校加油、祈福，希望他一定要能度過難關；尤其，繆上校雖已退伍，但仍是袍澤、大家庭的一份子，因此不管在哪方面，國防部一定會全力協助。

(中國時報)