繆德生反年改 曾立生死狀

軍方反年改團體27日清晨闖入立法院，退役上校繆德生企圖沿立院樓房外牆管線護欄，由二樓往三樓攀爬，不料手未抓穩倒栽蔥墜落地，正好掉在警戒員警面前，至昨晚仍在醫院急救。（摘自警政署蒐證影片）

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中國時報
／台北報導
圖為去年7月用雙腳踏過革命軍「北伐之路」足跡，被形容為台灣阿甘的繆德生，歷經94天抵盧溝橋。（徐維遠攝）
繆德生墜樓各黨反應

退役上校繆德生昨攀爬立院議場不慎墜樓，生命垂危。八百壯士執行長羅睿達透露，其實繆在去年就親自寫了張「生死狀」給立法院長蘇嘉全，表明「如果有一天我因這場抗爭而犧牲性命，我不需要任何人為了我負責任，我自己為我自己負責任。」蘇嘉全看完後未收下，如今卻一語成讖，令人萬般遺憾。

繆德生，45年次，陸軍砲兵退役上校，曾任鷹式飛彈部隊主官。他的女兒繆琬瑜就讀台大政治系時，被稱「台大13妹之首」，小有名氣，繆德生臉書轉貼不少女兒「妙妙」平日活動，很為女兒驕傲。

直來直往 做事很講義氣

昨天繆德生出事後，親友守在台大醫院重症加護病房外。繆德生的胞妹說，哥哥很講義氣，什麼事覺得不對就一定反應；也因很保護家人，在家不太提反年改。對於昨天行動，只在上周五簡單談一下，沒多說什麼，昨清晨就自己出門去了。

趕抵醫院的還有繆德生同袍、與他同為陸官48期的沈祖玉。他說，繆德生就是做事很衝、直來直往的弟兄；另位同袍回憶，「我國中就認識老繆，他就是喜歡幫人出氣，所以常打架」。說到這，一旁的胞妹也笑了出來。

台灣阿甘 重走北伐之路

曾自稱台灣阿甘的繆德生，為發揚黃埔精神，去年曾以「重返北伐之路」為名，花94天獨自從廣州黃埔軍校行軍3500公里，一路北上走到北京盧溝橋。返抵台灣時，機場還有人拿國旗、陸軍官校旗接機。

羅睿達透露，去年3月10日八百壯士赴立院送請願書，繆德生寫「生死狀」給家人，並也帶到立院。當蘇嘉全接見時，繆就拿出狀子給對方，上頭寫著「我繆德生，為了誓死維護中華民國憲法之完整及軍人之尊嚴，不惜犧牲性命，如果有一天我因為這場抗爭而犧牲性命，我不需要任何人為我負責任，我自己為我自己負責任。」結果，蘇院長看了一下沒收下，狀子就擺在桌上。

昏迷指數僅3 令人鼻酸

羅睿達說，同袍們曾勸他，要相信中華民國是民主的，要相信政府說要商討年改是真的，只是沒想到1年下來卻是大開倒車。昨天下午，繆德生從病房被送出檢查時，一旁有人不斷喊著「繆上校加油啊！」但繆德生沒任何反應，昏迷指數低到只有3，令人鼻酸。

(中國時報)

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