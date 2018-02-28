吳斯懷盼守諾 先和退伍軍人溝通

2018年02月28日 04:10 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

反軍改團體27日下午轉移陣地進攻台獨團體的帳篷，和警方發生推擠衝突。（季志翔攝）

不滿蔡政府強硬推動軍人年改，軍系反年改團體「八百壯士」自去年2月21日起，在立法院大門前「埋鍋造飯」，向政府表達抗議。行動至今已達373天，不論是颳風、下雨，氣溫高低，「八百壯士」都有成員留守，甚至連農曆春節，家家戶戶團圓之時也不例外，只盼政府能夠聽見他們的訴求。

八百壯士總指揮為現年76歲的退將吳其樑，副總指揮則是67歲的退將吳斯懷，成員平均年齡約65歲。

埋鍋造飯行動持續逾1年，平時輪值由陸、海、空軍、政戰、管院等期班，以及退役軍人團體自行報名，再由指揮組規畫、協調排班，透過LINE群組公布。

排班輪值表每3個月規畫一次，各團體相當熱情，報名十分踴躍；70、80歲年紀較高的年班，也主動參與輪班，但考量身體因素，夜班留宿則交給50、60歲的退役軍人負責。

吳斯懷昨透露，原擬過年期間暫停輪值，但大家都不願意休息，因此仍有人在立法院外留守。

吳斯懷不滿表示，政府曾公開承諾與他們溝通後，再將年改草案送行政院，但最後卻是透過媒體放話表示，行政院即將通過軍人年改方案。

吳斯懷指出，八百壯士只有三個簡單訴求：希望政府暫緩審議軍人年改，先與退伍軍人團體溝通，取得共識再來談；去年通過的公教年改，應暫緩施行，等軍人、勞工年改通過後再統一實施；年改會是違法違憲的黑機關，希望先釋憲、溝通後再修法，最後同步實施。

昨抗爭時吳斯懷在藍委林德福陪同下進立院遞陳情書，由立院祕書長林志嘉接下。吳再次強調盼政府與退伍軍人溝通，林志嘉則允諾將有關訴求向所有立委轉達。

吳斯懷也向蔡政府示警，目前兩岸情勢危急且嚴峻，政府是否需要一支軍心士氣穩定的軍隊，來保護國家安全？他請民進黨及蔡總統深思，「還要硬幹下去嗎」？

(中國時報)