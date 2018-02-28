清晨突襲 北市警睡夢中被驚醒

2018年02月28日 04:10 中國時報 謝明俊 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

27日天剛亮，許多台北市警察在睡夢中被嚇醒，反軍改團體突襲立院行動，讓北市警方險些措手不及，警政署及台北市警局緊急成立指揮所，調派新北市警局、保三總隊、基隆市警局及北市所屬12個分局，近千警力支援，並在政院、總統府周遭增派警力、架設阻材。面對立院開議、陳抗如影隨行，員警感嘆，「又開始要提心吊膽了」。

由於今天是228，凱道府前有相關紀念活動，擔心受陳抗影響，北市警方已請警政署從南部調派支援警力北上，並在立院周遭加強架設阻材，拆下不到1個月拒馬又重回立院。包括「八百壯士」等退伍軍人團體，長期都在中山南路抗爭，每天都會向轄區中正一分局申請集會路權使用，26日「八百壯士」依例向警方申請包括中山南路及青島東路部分路權使用，警方依法核准申請。

昨北市中正區另有4場陳情抗議行動，但退伍軍人團體一早突襲立法院，負責看守的保六總隊員警太少，根本無法攔阻，立即通報警政署和台北市警局求援，台北市警局通報各分局緊急集合，讓不少員警在睡夢中，被緊急集合命令嚇醒。

警方表示，前晚情資顯示反年改團體要抗議，但抗議目標是其他部會，因此立院院區警力較薄弱。媒體詢問是否判斷錯誤？警方強調，「不能這樣講，警方已做最嚴厲的維護。」

保六總隊長張傳忠說，周一晚已知他們從南部坐兩輛遊覽車北上，警力昨一早就在院區準備。軍方反年改團體6點鐘到立院，一下遊覽車就開始從鎮江街及青島東路兩側攀爬，還把鐵門撞毀進到院區裡面，整個過程警方希望抗議民眾理性訴求，用陳情書表達，但不幸他們一開始就採取趨近不理性的行為。

張傳忠表示，6點58分繆德生攀爬大樓外牆，同仁為保護他，在下面一直勸他危險不要攀爬，結果一瞬間失足從三樓摔下，總隊立刻叫救護車，7點06分醫護人員進來急救，7點15分將他用擔架救護車送醫。

(中國時報)