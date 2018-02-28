郝柏村聲援老兵 不會有退路

前行政院長郝柏村（中）在八百壯士副指揮官兼發言人吳斯懷（左）等人陪同下，抵立院中山南路正門前發表談話。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

反年改團體昨衝進立法院，退役上校繆德生不幸意外墜樓命危，前行政院長郝柏村聞訊之後，趕赴立法院外探視八百壯士，並強調這場抗爭不是為了個人，而是要捍衛中華民國與憲法；因此，既是要捍衛中華民國，就不會有退路。對於這場嚴重意外，他必須對執政黨表示嚴重抗議與關切。

郝柏村表示，作為一個老兵，現場這些人都是戰友袍澤，以前他就告訴大家，「要為正義抗爭，要為中華民國抗爭」，所以這次他一定會與大家站在一起。

郝柏村說，全台2300萬同胞要了解，今天執政黨口稱中華民國，心中卻沒有中華民國，連行政院長都公開主張台獨；所以，八百壯士這次不是為了個人退休金，而是為了捍衛中華民國憲法才會走上街頭。

郝柏村說，台灣的價值就是民主，過去前總統蔣經國解除戒嚴後，對於民主改革過程所產生的抗爭，有一個重要明確指示就是「不能流血」；結果今天卻發生流血情況，「我要對執政黨表示嚴重的抗議與關切，希望台灣2300萬同胞，為了自身的幸福自由，一定堅持民主精神」。

郝柏村之子郝龍斌昨也在現場，他見謬德生墜樓、吳斯懷因推擠一度暈倒後痛批，要讓動搖國本的執政黨下台。他並批蔡政府沒誠信，指小英曾承諾軍人年改版本都會與機關團體、代表溝通，但政院版本完全未與軍中同袍及退休將士溝通。

此外，前國民黨主席洪秀柱也前往抗爭現場聲援反年改團體。她說，蔡政府的年改方案倒行逆施，搞到天怒人怨，如今又發生令人遺憾的意外，讓她不禁要說「這真是一個邪惡的政黨，邪惡的政府！」

(中國時報)

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