絕對可能觸法公平會下通牒

2018年02月28日 04:10 中國時報 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

針對衛生紙喊漲事件，賴揆保證穩定價格，籲民眾勿恐慌。圖為大賣場衛生紙被搶光，架上空蕩蕩。（鄧博仁攝）

面對全民瘋搶衛生紙，公平會昨（27）日上午邀集3大紙廠、5大量販業者「喝咖啡」，再三強調即便漲價事實還未形成，但依目前業者透過媒體傳達漲價訊息，並造成搶購市況來看，「絕對可能已經觸法」，未來若犯行確定，情節重大者，最高可罰營業額1成。公平會明日起將逐一約談各業者進行深入調查。

最高可罰營業額1成

公平會昨日邀集三大紙廠業者包含永豐餘、金百利克拉克、正隆，和五大量販業者全聯、家樂福、大潤發、遠百、好市多進行「倡議競爭及禁止聯合調漲衛生紙價格」會議，由公平會製造業競爭處處長張恩生主持，席間張恩生措辭強硬表達禁止聯合漲價行為，出席業者當場皆未發言。

張恩生指出，聯合行為是危險犯，並非實害犯，不一定要確定發生漲價才算數，只要經過認定，業者有意思聯絡，有調漲的決定與意圖，事實上可導致共同行為，就已經違反聯合行為，而依照目前業者透過媒體傳達漲價訊息，並造成搶購的狀況來看，「絕對可能已經觸犯違法行為。」

明逐一約談業者調查

公平會舉例，過去中油、台塑，因在周六、周日期間，於媒體上發布訊息相互調整價格，經法院認定此為意思聯絡而遭罰；依規定，若業者犯行確定，情節重大，年營業額在新台幣1億元以上者，處分最高可達前一年營業額的一成。

公平會指出，這次採取有史以來最大的調查人力、幅度、密度，短短30天內不斷派人了解狀況，明起將逐一約談各家業者深入調查，如果業者願意揭露是哪家業者傳話，將對告密業者寬恕，並對不當傳話的業者加重處罰。

囤貨觸刑法 檢已出動

張恩生說，目前漲價的事實還沒形成，未來廠商會提出加速補貨等因應措施，希望能盡快地有合理發展，解除社會秩序不安和大家不必要的關注。此外，公平會也呼籲業者也不可有囤貨行為，否則可能觸犯《刑法》251條規定，這部分檢察官已經出動了解。

(中國時報)