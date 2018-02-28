紙漿1年漲47％ 衛生紙凍漲難

2018年02月28日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

全民搶購衛生紙，公平會嚴查聯合行為，通路業者透露，政府介入後，衛生紙漲價日期可能延後，漲幅也可望縮小；不過，國際紙漿漲價來勢洶洶，近1年漲幅達47％，政府施壓恐怕只有短期效果，造紙業公會表示，目前紙漿價格上漲壓力已經趨緩，但市場需求仍不斷增加，今年上半年紙漿價格可能還會再升高，短期內很難回到每噸600美元水準，漲價壓力鍋並未因政府施壓而解除。

造紙公會秘書長謝世平表示，衛生紙主要原料為長纖、短纖紙漿，根據北美長纖紙漿價格顯示，去年1月每噸為630美元，今年1月漲至920美元，短纖紙漿也從545美元上漲至805美元，換言之，長纖、短纖紙漿近1年來的漲幅分別為46％與47％。

謝世平進一步指出，衛生紙原料採購必須考慮船期，現在購買原料，開的是今年4、5月的紙漿價格，以去年紙漿價格每噸、每月以20至30美元快速飆漲，去年12月速度才趨緩，謝世平認為，在全球紙漿整體需求上升的現實壓力下，上半年原料價格毫無明顯「向下」趨勢。

至於衛生紙製造商金百利、永豐餘等，將選擇何時調整衛生紙價格？由於公平會已介入調查，業者對未來訂價都是三緘其口。

中央大學經濟系教授吳大任表示，由於全球經濟持續復甦，國際大宗原物料也持續上漲，政府要嚴防成為下波通貨膨脹的主要原因；安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，全球股市上漲不僅鼓舞經濟成長，也推升能源需求的樂觀預期，展望後市，原油需求將增強、庫存下滑、OPEC仍會守住減產底線，預估西德州原油價格不容易跌破每桶60美元，油價欲小不易。

(中國時報)