衛生紙之亂 反映低薪高房價困境

2018年02月28日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

繼BBC後，《紐約時報》也報導全民瘋搶衛生紙的「台灣奇蹟」。《紐時》指出，這場「衛生紙之亂」凸顯薪資停滯多年、房價卻上漲的台灣市場，對於民生用品價格上漲感到恐慌。

《紐時》報導，衛生紙價格將調漲的新聞，促使大批民眾衝去賣場瘋狂掃貨，造成全台灣從北到南零售商貨架空空如也。報導表示，台北市大安區一間全聯超市的衛生紙區，27日只剩下最後幾包小包裝的產品，大包裝全部賣完。就連位在街角、通常供貨充足的7-Eleven，也看不見衛生紙的蹤影。店員說，才剛剛補貨，立刻就被一掃而空。

網購平台趁機開闢新戰場。台灣網購龍頭PChome特地為衛生紙闢專門網頁，供應國內外品牌大包裝產品。網頁上方正中央一列文字寫道，「衛生紙即將漲價，你，準備好了嗎？」，背景則是商品陳列架一片空蕩蕩的畫面，企圖撩撥消費者「害怕買不到」的恐懼心理，製造購物衝動。

台灣經濟部25日聲明，永豐餘、正隆和金百利克拉克等國內外製造商均表示，紙漿原料供應充足。至於衛生紙喊漲，是因為國際紙漿成本升高。加拿大森林大火、巴西紙漿生產不順，都導致紙漿漲價。

經濟部表示，缺乏資源的台灣需要進口紙漿來製造衛生紙以致成本高昂，紙漿價格占製造成本將近一半。經部也鼓勵消費者選擇再生衛生紙。日本衛生紙產品高達65％源自再生紙，美國與歐洲比率也逾5成，台灣只有5％。

經濟部坦言，國內製造商對國際紙漿價格抱持高敏感度，並宣示會站在消費者這邊觀察情勢，絕不允許哄抬物價。但這場「衛生紙之亂」凸顯薪資凍漲多年、房價高昂的台灣市場，對於民生用品價格提高非常敏感。

(中國時報)