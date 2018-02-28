新聞透視－扭曲市場機制 壓力爆鍋難收拾

2018年02月28日 04:10 中國時報 黃琮淵

綠營在野時，總是愛諷刺前總統馬英九的「油電雙漲」，造成物價齊揚，不過眼前這齣全民瘋搶衛生紙的鬧劇，證明在處理物價上，民進黨50步笑百步，並沒有比較高明。政府想與市場機制對做，再加上「豬隊友」提油救火，終至難以收拾。

台灣天然資源匱乏，許多東西都得從國外進口，物價隨原物料連動，本就稀鬆平常。以衛生紙為例，國際紙漿價格去年起漲時，有紙廠向通路商要求適度反映成本，但通路商說什麼都不肯，硬是要紙廠吞下去。

現在撐不住了，走到「賣一包賠一包」的極限，終於掀開必須大漲的壓力鍋。紙廠業者有壓力，甚至預期原物料持續上漲趨勢，有意「漲好漲滿」，然對通路業者來說，考量銷路只願漲一、二成，於是僵住。

商業行為怎麼拉鋸，都無法扭轉紙漿價格有去無回，遲早漲價的事實，賠本生意沒人做，但最蠢不可耐的還是行政院消保處，尤其是那句「3月中旬以前不會趁機漲價」的掛保證。

這話翻成「主婦體」，就是「3月中旬以後可能漲價，所以你們還是快買吧！」天啊！誰聽到這話，不會想多拿兩串衛生紙回家，反正用得到，還沒買到的開始焦慮，「羊群效應」演變成全民運動，搞到難以收拾。

哪怕住的是豪宅，囤積衛生紙的空間還是有限，就算再怎麼囤積，也是總有用完時，到時候若國際紙漿價格仍高，還是得面對漲價事實，最囧的是，如果國際紙漿價格反跌，那現在是在搶什麼？

政府能處理進口物價的政策工具，只有匯率和稅率，匯率不可能單為衛生紙，稅率能調的也有限。一言以蔽之，如果原物料上漲是定局，沒人攔得住，硬壓的結果，回敬的就是爆開的壓力鍋，後果是更傷及無辜。

每回民生用品搶購，政府總愛表現能控制物價的能耐，逆勢而為之舉，除耗費龐大的社會成本，造成恐慌，終究鎩羽而歸，最後還要動用更多資源擦自己的屁股。與其如此，何不尊重市場機制？拿開干預的黑手吧。

(中國時報)