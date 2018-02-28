大陸一流大學 均標招台生

2018年02月28日 01:03 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

2018陸校對台招生時程表（陸續添加中）

說到做到！大陸去年宣布對台免試招生門檻降到學測均標，目前中央財經大學、鄭州大學、中國政法大學、福州大學等211工程大學，2018對台招生簡章出爐，真的用均標，誠意十足。其中中央財經大學很詳細地列出綜合成績相同時依照哪些順序篩選考生，預料可能成為不少陸校的招台生型態。

簡章出爐證實玩真的

大陸大專校院2500所，能夠列入211工程大學只有112所（包括39所985大學），都是大陸學生搶破頭的好學校。去年7月大陸宣布對台免試招生從學測「前標」降至「均標」，一般認為大陸對台免試招生第二批次大學，能夠用均標就很不錯，因為它們對當地學生來說是很難考上的第一批次本科大學；不料現在招生簡章出爐，不少211工程大學也降至均標錄取，證實大陸玩真的。

目前已經有將近20所大陸大學公布對台招生簡章，申請時間從3月到5月底不等，面試時間則是4到5月；其中西南財經大學並未要求面試。預計3月到4月陸校將密集釋出對台招生簡章。

3月至5月底接受申請

中央財經大學是大陸211工程大學，其應用經濟學也納入「一流學科」，去年該校對台招生還要求前標，今年降至均標。招生簡章上表示，依學測總分從高到低排面試資格，面試人數不超過招生名額的1.2倍；綜合成績相同時依據以下情況優先錄取：專業志願順序、數學、英文、國文實得級分。

由於今年是大陸第一年均標招台生，各校辦法可能還沒擬定，預料中央財經大學的作法可能成為不少陸校招台生的參考。

去年被納入「一流大學B類」的河南鄭州大學；擁有「211」和「一流學科」光環、大陸四大老牌政法大學之首的中國政法大學；以及和台灣一水之隔的福建福州大學，此次也都以均標對台招生。

廈大等校仍維持前標

維持前標對台招生的985工程大學，已經貼出招生簡章的有：廈門大學、天津大學、華南理工大學、中南大學；前標對台招生的211工程大學有西南財經大學和陝西長安大學，兩校都有「一流學科」。

(中國時報)