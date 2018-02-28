新聞透視－優秀學子出走 重創台灣高教

2018年02月28日 04:10 中國時報 簡立欣

大陸對台招生真的降到學測均標了，不但有好幾所很不錯的陸校據此公布招生簡章，且有了具體篩選辦法。回看過去一周，學測成績公布後，先是港校來「掃」頂標生，現在又有陸校來「掃」均標生；這對被少子化打得潰不成軍的台灣大專校院來說，無疑又是一記重擊。

全球化時代人才流動，高中生畢業後出國留學，原本不足為懼。問題是：我們走出去的是哪些學生？招進來的又是哪些學生？

出走的學生除了去日本和歐美，港校每年來台招走逾200名總級分和英文都達頂標、且通過全英文面試的優秀學子，另大陸大學因為質優又便宜、地理位置近、有就業前景等因素，也吸引愈來愈多台生，其中北清復交4所頂尖陸校招的台灣學子至少67、68級分起跳，北大、北京清華錄取門檻更高達70級分。

那麼我們招來哪些學生呢？根據教育部近日公布，106年大專校院境外學生11萬7970人，比105年增加1095人，主要是新南向境外生大增5681人，加上日本學生增845人、蒙古增562人、南韓增149人及美國增113人，「適時填補陸生減少6677人空缺。」

有校長直言，不能單看人數，還要看看有沒有學費入帳。台灣學生出國讀書多是自費、全額；而上述境外學生來台有的是領「台灣獎學金」（據統計每年約1250個名額），有的是來自經濟狀況比較不好的國家，學費從學期初欠到學期末，「招這種學生進來有甚麼用？」

簡單講，金字塔頂學生走了，如果大陸又來招走台灣均標以上學生，以今年均標生3.2萬人計，不用多，只要一成也就是3200人去大陸就好，已經足以讓好幾所私校瀕臨倒閉邊緣。

少子化讓台灣高教學府經營生困，但政府卻遲遲無法端出高瞻遠矚的高教政策，只會一句「新南向」政策，讓學校去東南亞國家找學生，硬是將各國紛紛爭取的大陸學生排除在外，不僅造成國內各大學的生源出現問題，連教授都因看不到台灣高教的未來而不斷的出走，台灣高教的質量陷入危機，百年樹人的教育體系面臨崩盤，不啻為另一種國安危機，但台灣政府卻是忙於「卡管」、「拔管」，進行政治鬥爭。

也許不是所有的民眾都會去關注台大校長是誰，但是學測均標上陸校，一定讓家有考生的家長非常「有感」。一方是台灣高教危機，一方是大陸積極對台招生，孰優孰劣，民眾都在看。

(中國時報)