上海交大醫科 至少須72級分

2018年02月28日 01:03 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

北京清華、復旦、上海交大等3所「頂尖中的頂尖」陸校，對台招生簡章出爐！3校錄取門檻仍維持頂標；其中上海交通大學還明定學測72級分以上才能申請他們的醫科類。

北京清華大學今年報名時間相當早，從2月25日至3月15日；4月3日確定初審通過名單，電郵通知申請人並電郵體驗營邀請函；4月19日至4月23日舉行「2018年北京清華大學優秀台灣高中生體驗營」同時面試；5月10日確定擬錄取名單。

復旦大學報名時間是3月1日至3月15日，4月24日至26日舉行「復旦大學2018年台灣免試生體驗營」。該校台生表示，復旦大學應該是大陸大學中對台招生裡「最公開透明」的學校，該校明定學測成績占30％、面試成績占70％，萬一甄選總成績同分，會先參酌面試成績，再參考學測成績。

另外復旦大學也在招生簡章中表示，錄取醫學類的考生入學後若要轉學，僅限於醫學相關科系之內。值得一提的是，這主要是因為大陸學生不愛讀醫學系，一來時間長、功課重，二來醫生在大陸薪水和社經地位不高，三來大陸醫患糾紛多，因此常有學生把醫學系當跳板。

另外上海交大報名時間也相當早，是2月26日至3月16日；初審結果暫定於4月3日公布；面試時間初定4月20日。該校特別說明，申請該校醫科類各專業的考生，學測成績需達72級分以上。

(中國時報)