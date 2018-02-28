高中職國英數 可分組教學

2018年02月28日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

國、英、數分組教學從國中小延伸到高中職！教育部昨發布「高級中等學校課程規畫及實施要點」，因應12年國教課綱實施，高中職必修的國文、英文及數學等3科，得進行分組教學，108年8月1日生效，但之前會先指定學校試辦。

依12年國教課綱關於高級中等教育階段之規定，未來高中職有部訂必修課程、校訂必修課程、選修課程及彈性學習時間，以協助學生適性發展。

教育部國教署組長韓春樹說，部訂必修包括國語文、英語文及數學3等科，得視學生學習需求及其他相關因素，以數個班級為一個班群，並考量學生個人意願及該學科之學習需求，進行適性分組教學。

韓春樹表示，國文、英文、數學分組教學過去只在國中小實施，未來將擴大到高中職，主要考量學生在這3科的程度差異大時，透過分組教學，可提升學生的學習意願。

至於校訂必修課程，普通型學校（高中）以專題、跨領域或跨科目統整、實作、探索體驗之課程類型為主；技術型學校（高職）延伸部定課程開設一般科目、專業科目及實習科目之課程，以強化學生之專業、實習及各領域科目之學習；綜合型學校（綜合高中）之各領域可研擬跨科統整型、探究型或實作型之課程；單科型學校以特定核心學科領域課程為主。

韓春樹說，各類型學校均得提供其他學校學生跨校選修之課程，或視課程性質及其他必要條件，准予學生赴其他學校選修，也可以協調大專校院到校開設預修課程或選修課程供學生選修，或核准學生赴大專校院選修預修課程或選修課程。

韓春樹表示，各類型學校開設一般科目之跨領域或跨科目之專題類課程、統整課程、自然科學探究與實作課程，得實施分組或協同教學；技術型學校及綜合型學校開設專題實作，必要時也可依高級中等學校實習課程實施辦法實施分組教學。

(中國時報)