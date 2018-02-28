只為卡管？ 教部2代表缺席遴委會

友善列印
中國時報
／台北報導

台大準校長管中閔當選迄今已1個多月，教育部要求台大，只要能擺平內部糾紛，便有機會給校長聘書，但回顧1月31日召開的遴選委員會會議紀錄，發現教育部3席代表中，只有教育部政務次長姚立德1人出席，其他2人皆請假未參加。

為配合教育部要求，台大在1月31日召開校長遴選委員會，當天不只中研院院長廖俊智親自到場，遭質疑在校長遴選階段，未做到利益迴避的台灣大哥大副董事長蔡明興，也同樣前往開會。

不過，仔細對照公布在台大校長遴選網站的遴委會第5次會議紀錄，發現教育部3名代表中，只有姚立德1人簽到，另兩名教育部代表，即前教育部長鄭瑞城、中研院院士鄭淑珍皆未簽名，顯示並未參加會議。

台大校長遴選會發言人袁孝維也證實，兩名教育部代表確實沒有出席會議；而鄭瑞城則未接手機，鄭淑珍則不願對外回應。

一名台大教授痛批，教育部對於「卡管」不遺餘力，沒想到卻在遴委會指派1名代表參加會議，雖不清楚是否為故意缺席，以讓會議流會，「根本居心叵測！」而教育部安排3名代表當作遴選委員，作為政府力量監督校長遴選，「他們既然不願意來，建議教育部以後乾脆指派1人就好。」

對於兩名官派代表沒有參加遴委會，教育部回應，三個官方代表獨立行使職權，台大遴選委員會的3個官方代表，都是獨立行使職權，其中鄭瑞城及鄭淑珍1月31日為何未出席，應該由台大遴委會幕僚作業單位說明，不應任意臆測。

(中國時報)

高中職國英數 可分組教學 專案勞檢3月啟動 抽查1800家

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。