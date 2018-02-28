勞退基金分紅 最高獨拿110萬

2018年02月28日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

去年新制勞退基金收益數達1406億9千萬餘元，表現亮眼；全台1116萬專戶都可分紅，其中高達5成8的勞工，約651萬戶分紅為1萬元以下，而此次分配金額最高的勞工是一位金融保險業者，他的帳戶金額高達1000多萬元，分配到110萬餘元，堪稱史上最大紅包。

3/5起金額揭示於專戶

勞退新制於2005年上路，依規定，雇主每月需幫勞工提撥至少薪資6％到勞工個人專戶中，勞工個人也可決定是否自己加碼再提撥，最高可提撥6％，一共最多提撥12％；而該專戶資金由勞動基金運用局投資運用，每年分配盈虧，當勞工年滿60歲退休或死亡時才能領回。

去年度勞動基金規模為3兆6288億元，其中新制勞退基金為1兆8984億元，收益數約1407億元，收益率為7.93％，相較前一年收益率3.23％成長2倍以上，勞保局預計今年3月5日起，將收益分配金額揭示於勞工退休金個人專戶。

此次全台1116萬戶勞退新制專戶，平均每戶可分配到1萬2千餘元，但因每人專戶本金金額有多有少，實際分配到的收益也大不相同。

根據勞保局統計，分配金額1萬元以下約651萬戶，占58.3％，其中多數金額都是5千元以內，而分配超過1萬元者，約465萬戶，占41.7％，其中又以分配到1至3萬元居多。

5成8勞工 領不到1萬

此次分紅最高的勞工，是位金融保險業者，帳戶金額約1000多萬元，分配到110萬元，史上最高。勞保局指出，這是因舊制結清退休金移入新制使得專戶累積金額較高；前一年度勞退新制分紅最多者為高階經理人，帳戶內有2000萬餘元，獲80餘萬分紅。

(中國時報)