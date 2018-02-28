全球最具道德企業 信義入榜

2018年02月28日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台灣之光！道德村協會（Ethisphere R Institute）公布2018年「全球最具道德企業獎」榜單，計有Intel、Dell、MicroSoft等國際知名企業獲獎，台灣則有信義房屋一家上榜，這也是台灣企業首次在此項已進行12年的評選中嶄露頭角。

道德村協會執行長Timothy Erblich表示：「2017年，我們發現全球關注的議題已發生深遠變化，新法規層出不窮，全球領先企業、特別是全球最具道德的企業，將開始成為推動改善人類生活條件主導力量。」

據道德村研究，以入榜企業過去三年的股價表現，與跟美國大型權值股指數相比，高出4.88％，與過去五年相比，更高出10.72％；協會將其稱為「道德溢價」，顯見道德價值觀跟企業的財務表現不僅密不可分、更相輔相成。

道德村協會根據「道德商數」架構，以客觀、一致和標準化的方式量化評估企業表現，計有五大指標，分為道德和法規遵循方案（35％）、企業公民和責任（20％）、道德文化（20％）、治理（15％）以及領導力、創新和聲譽（10％）。在跨越各大洲，23個國家、57個產業中，總計有135家企業被評為2018年全球最具道德企業，其中不乏如3M、Intel、Dell等全球知名企業。

信義房屋發言人周莊雲指出，「講信重義」向來是信義房屋奉為圭臬的重要理念，多年來，信義除以高標準，深植道德觀念於日常經營外，更集眾智、合眾力，結合眾多志同道合的夥伴團體，共同推展企業道德倫理於台灣紮根。除與「中華企業倫理教育協進會」合作，提供學界交流與對話平台外，也長期與政大合作，開辦信義書院，將企業倫理列為商學院各學程必修科目。

信義房屋董事長周俊吉也於工商時報、中國時報及遠見雜誌等每月親撰專文，透過媒體公論影響力，向社會大眾推廣企業道德倫理實務。周俊吉自創業第一天開始，即時時刻刻期勉信義人：信是「說到做到」，義是「正正當當的行為」，信義是「該做的事，說到做到」；信義不僅是信義人的名字，也是信義人必須奉行不渝的核心價值。

(中國時報)